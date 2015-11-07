Demirtaş: Yönetim sistemi değişmeli ama…

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, başkanlık sistemi için "Yönetim modeli elbette değişmeli ama bir dayatmayla oldu bittiyle başkanlık adı altında bir tek adam sistemine de biz evet diyemeyiz. Demeyiz" dedi.

Selahattin Demirtaş, partisinin İl Eş başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda başkanlık sistemi tartışmalarına değinen Demirtaş, AKP'nin başkanlık sistemine yönelik hiçbir model önermediğini söyledi.

Yönetim modelinin değişmesi gerektiğini belirten Demirtaş, başkanlık adı altında farklı sistemlere ‘evet’ demeyeceklerini vurgulayarak şöyle konuştu: "Şimdi tartışmaya hazırlarsa diğer partiler de buna açıksa biz, yeni ve özgürlükçü bir Anayasa'yı bütünlüklü olarak tartışmaya hazırız. Kürt sorununun çözümü için büyük bir fırsattır yeni Anayasa. İnanç sorunları, Alevi sorunu başta olmak üzere büyük bir fırsattır yeni Anayasa. Eşitlikçi, cinsiyet özgürlükçü bir Anayasa, fırsattır işte.

Bütün bu sorunlar, konular ortada dururken tek derdimiz başkanlık mı?

Maden işçisinin şu anda sorunu Türkiye'nin başkanlık sistemi mi? Dün üniversitede yerde sürüklenen gencin, üniversite öğrencisinin sorunu beyefendinin başkan olması sorunu mu? Niye tartışmayı oradan başlatıyorlar?

Anayasa'nın her maddesi doğru da bir tek başkanlıkla ilgili kısmı mı eğri? Anayasa'nın kendisi deve zaten. Neresi düzgün ki? AKP hiçbir başkanlık modeli önermedi. Önerdikleri bir tek adam modeli ve sistemidir.

Yönetim modeli elbette değişmeli ama bir dayatmayla, oldu bittiyle başkanlık adı altında bir tek adam sistemine de biz evet diyemeyiz. Demeyiz"