Demirtaş: Yandaş anket şirketleri bile durumu kurtaramıyor, AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP 'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabından 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş, "AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti. Giderek daha saldırgan bir üslupla beni hedefe koymalarının nedeni de budur. Yandaş anket şirketleri bile durumu kurtaramıyor artık" dedi.

Demirtaş, "6 Nisan referandumunu, bizi içeri atarak komployla ve hileyle kazandılar. Şimdi, 24 Haziran'da da kazanabilmek amacıyla beni içeride tutuyorlar. Bunun için Anayasa Mahkemesi dahil bütün mahkemelere baskı uyguluyorlar" ifadesini kullandı.

Demirtaş şöyle devam etti:

"Dosyalarıma bakan bazı hakimler, gördükleri baskılar nedeniyle istifa, hatta intihar noktasına geldiler. Her şeye rağmen bir çok onurlu ve cesur hakimin olduğunu da biliyorum.

Bu zulüm düzeni 24 Haziran'da artık sona erecek. Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı sağlanacak, yargıçlar da yargılananlar da adil yargının güvencesinde olacak. Yeter ki, 1 oy HDP'ye 1 oy Demirtaş'a verin.

Herkes yeni bir yönetime, demokratik bir geleceğe hazır olsun. Bu arada, kimse bu saatten sonra AKP uğruna suça ve günaha bulaşmaya da kalkmasın, sadece kendi başını yakmış olur.

HDP barajı aşarsa Türkiye nefes alır. CB seçiminde 2. tura kalacağıma inanıyorum. 2. turda en geniş demokrasi ittifakını sağlayacağız ve halkımızın önüne güçlü bir alternatifle çıkacağız. Bu ittifak, Millet İttifakı'nı aşan bir genişlikte olacaktır. Bunu mutlaka başaracağız."