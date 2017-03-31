Demirtaş ve Zeydan’ın katıldığı Edirne Cezaevi’ndeki açlık grevi sona erdi

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan’ın da katıldığı açlık grevi sona erdi.

HDP, konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede sorunların çözümü için ortaya konulan karşılıklı iyi niyet taahhütleri çerçevesinde açlık grevinin sona erdiğini duyurdu.

Demirtaş ve Zeydan’dan mesaj

Demirtaş ve Zeydan, konuya ilişkin olarak şu mesajı paylaştı:

"Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 25 Şubat 2017 tarihinden beri devam eden açlık grevinin, cezaevi yönetimi ile kurulan diyalog ve sorunların çözümü için ortaya konulan karşılıklı iyi niyet taahhütleri çerçevesinde sonuçlandırılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.

"Açlık grevlerinin devam ettiği diğer cezaevi müdürleri başta olmak üzere, Cezaevleri Genel Müdürü'nü ve Adalet Bakanı'nı açlık grevini devam ettiren mahkumlarla diyalog içerisinde sorunların çözümü için inisiyatif almaya, tutsakları da diyalog zemini çerçevesinde açlık grevlerini bitirebilmek için sorumluluk almaya davet ediyoruz.

"Edirne Cezaevi gibi diğer cezaevleri için de açlık grevleri tümden sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyor, büyük katkı sunan hukuk ve insan hakları kurumları ile avukatlarımıza teşekkür ediyoruz. Desteklerini esirgemeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Mahkûmlardan mesaj

Mahkûmların gönderdiği mesaj şöyle:

"Cezaevi İdaresi'nin, HDP'li vekillerimiz, Özgürlükçü Hukukçular Platformu, TOHAV, İHD yetkilileri ve son olarak da bizimle yapılan görüşmeler sonucunda diyalog kanalları açılmış; Cezaevi İdaresi var olan sorunları çözeceğinin sözünü vermiştir.

"Bunun sonucu olarak 31.03.2017 tarihi itibariyle, 25 Şubat'tan beri sürdürdüğümüz süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemini sonuçlandırmış bulunmaktayız."