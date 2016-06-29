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Demirtaş ve Yüksekdağ'ın fezlekeleri Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nda

CHP'li ve HDP'li vekillerin de fezlekeleri savcılıklara gönderildi

29 Haziran 2016 15:56

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 6 milletvekili hakkındaki 8 fezleke, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına dair Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı ve Meclis'te bekletilen fezlekeler geçtiğimiz günlerde savcılıklara gönderilirken, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 6 milletvekili hakkındaki 8 fezleke, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

Adalet Bakanlığı'nın, Demirtaş ve Yüksekdağ ile CHP milletvekilleri Muharrem İnce ve Elif Doğan Türkmen ile MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun 1'er ve HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'a ait 3 fezlekeyi savcılığa gönderdiği belirtildi.

Başsavcılığa ulaşan fezlekelerde, Demirtaş "Terör örgütü propagandası yapma", Yüksekdağ ve Beştaş, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama", İnce "Hakaret", Halaçoğlu "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret", Türkmen de "İmar kirliliğine neden olma" ile suçlanıyor.

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