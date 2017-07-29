Demirtaş ve Yüksekdağ’dan "Vicdan ve Adalet Nöbeti"ne mesaj: Mutlaka kazanacağız

Halkların Demokratik Partisi’nin tutuklu (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve mahkeme kararı ile parti üyeliği düşürülen eski eş genel başkan Figen Yüksekdağ, ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ için "Mutlaka kazanacağız" mesajını gönderdi.

Duvar'da yer alan habere göre Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş, avukatları aracılığı ile gönderdiği mesajda, nöbetlerin yaygınlaşması gerektiğini belirtti. Demirtaş’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Vicdan ve Adalet Nöbetindeki bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepinizi içtenlikle kutluyorum. Anlamlı ve önemli bir duruş olarak gördüğümü ifade etmek isterim. Halkımızın da her yerde bu nöbeti sahiplenmesi gerekir. Sadece Diyarbakır halkının değil, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin başta olmak üzere tüm halkımızın zulme karşı direniş ortaya koyan bu nöbetle güçlü bir dayanışma ortaya koyması faşizmin geriletilmesi açısından belirleyici olacak” dedi.

Demirtaş mesajının sonunda, “mutlaka kazanacağız” sözlerini şöyle kullandı:

“Bu vesileyle içeride ve dışarıda direnen bütün arkadaşlarıma ve halkımıza selam ve sevgilerimi iletiyor, mutlaka kazanacağız şiarını paylaşmak istiyorum.”

"Biz içeride siz dışarıda"

Kandıra F Tipi Cezaevi’nde bulunan Figen Yüksekdağ da vicdan ve adalet nöbetini destekledi. Mücadele etmekten vazgeçmeyenlerin faşizmi yeneceğini vurgulayan Yüksekdağ, avukatları aracılığı ile paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm seçilmişler, siyasetçiler olarak, başlattığınız Vicdan ve Adalet hareketini selamlıyoruz. Toplumsal vicdanın ve adaletin ayaklar altına alındığı bu zulüm düzeninde, toplumsal değerler uğruna mücadele görevi bizlerin omuzlarındadır. Biz içeride, siz dışarıda, zulme ve darbeye karşı bu onur direnişini kararlılıkla sürdüreceğiz. Milyonların siyasi iradesine saldıranlar ve onu esir alabileceğini sananlar, bir kez daha akamete uğrayacaklar. Adaletten, vicdandan ve siyasi ahlaktan yoksun siyasetin sonunu, direnişimizin sürekliliği getirecek. Mücadelede geri çekilmeyenler, durmayanlar faşizmi durduracak.”