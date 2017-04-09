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Demirtaş ve Yüksekdağ’dan seçmenlere 2 milyon mektup

HDP referandum çalışmalarına tutuklu eş başkanlarının “Hayır” çağrısını da ekledi

09 Nisan 2017 02:15

HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın anayasa değişikliği referandumuyla ilgili verdikleri “Hayır” mesajları kartpostal yapıldı. Üzerlerinde eş başkanların fotoğraflarının da bulunduğu 2 milyon kartpostal basıldı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göe, bu kartpostallar Türkiye genelinde posta kutularına dağıtılmaya başlandı. Demirtaş’ın mesajları şöyle:

“Bu gidişe dur diyenler, haksızlığa karşı duranlar oldukça umut da var olacaktır. İçimizdeki umut kuşları susturulamaz. Bir kıvılcım bile yeter karanlığı dağıtmaya. Karşı durabilmek zalime, hayır diyebilmek yüzüne, işte tüm mesele bu…” Yüksekdağ’ın mesajı şöyle: “Tarihin zorlu bir döneminden geçiyoruz. Dünü ve hayal ettiğimiz yarını birbirine bağlayan bir dönem bu. İnanıyorum ki, tünelin ucundaki ışıkta buluşacağız ve 16 Nisan aydınlık, güzel günler için bir umut vesilesi olacak. Hepimiz “HAYIR’la kazanacağız. Umutla, dirençle, sevgiyle selamlıyorum.”
 

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