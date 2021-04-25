Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 kişinin yargılandığı Kobani davası yarın başlıyor

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 kişinin yargılandığı Kobani davası Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın başlayacak. HDP Hukuk Komisyonu üyesi avukat Kenan Maçoğlu, iddianame için “Hukuken bir karşılığı yok. Zorlama bir iddianame. Hukuki bir metin olarak değerlendirmiyoruz. Bir araya toplanmış bir kısım haberlerin bir araya getirilmesi” değerlendirmesini yaptı.

Çözüm süreci döneminde IŞİD’in Kobani’ye saldırısının ardından Türkiye’de 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 28’i tutuklu 108 kişi hakkındaki 324 klasör ve 3 bin 530 sayfadan oluşan iddianamedeki suçlamalara ilişkin yargılama yarın başlayacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede aralarında Demirtaş'ın da olduğu 27'si tutuklu, 6'sı hakkında adli kontrol kararı, 75'i hakkında da yakalama kararı bulunan 108 sanık için 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

11 uluslararası heyet davayı izleyecek

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki salonda yarın yapılacak. Davayı Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nda bulunan İsveç Sosyal Demokrat Parti ve Katalonya Cumhuriyetçi Sol Parti’nin de bulunduğu 11 uluslararası heyet temsilcisi ve CHP’li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Haydar Hakverdi, Servet Ünsal ile Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer de izleyecek.

"Zorlama bir iddianame"

HDP Hukuk Komisyonu üyesi avukat Kenan Maçoğlu, Demirtaş ve Yüksekdağ’ın yarınki duruşmaya SEGBİS ile bulundukları cezaevlerinden katılacağını söyledi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Maçoğlu, duruşmada dosyaya ilişkin talepleri olacağını belirterek, iddianame için “Hukuken bir karşılığı yok. Zorlama bir iddianame. Hukuki bir metin olarak değerlendirmiyoruz. Bir araya toplanmış bir kısım haberlerin bir araya getirilmesi” dedi.

Bin 200 avukat başvurdu

1200 avukat savunmayı üstlenmek amacıyla dava kapsamında yetki belgesi sundu. Yetki belgesi sunanların dışında çok sayıda avukat da davayı takip edecek. Adalet İçin Hukukçular, Avukat Dayanışması, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Çağdaş Avukatlar Grubu (İstanbul ve İzmir), Demokrasi İçin Hukukçular, Kartal Hukukçular Derneği, Katılımcı Avukatlar, Toplumsal Hukuk, Sosyal Hukuk, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Özgürlükçü Demokrat Avukatlar gibi hukuk kurumları davayı yakından takip edecek. İzmir, Diyarbakır, Van, Şırnak, Urfa, Dersim, Hakkari, Ağrı, Bursa, Mardin barolarından başkan ve temsilci düzeyinden davaya katılım sağlanacak ve katılımcı barolar hem destek hem de gözlemci sıfatıyla duruşmalarda yer alacak.