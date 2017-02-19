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Demirtaş ve Yüksekdağ için AİHM’e başvuru

HDP'nin eş genel başkanları 4 Kasım'dan beri tutuklu

19 Şubat 2017 19:12

HDP, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutukluluğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyor.

HDP Basın Bürosu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Eş Genel Başkan Yardımcımız Saruhan Oluç, Grup Başkanvekilimiz Filiz Kerestecioğlu, milletvekillerimiz Mithat Sincar, Ertuğrul Kürkçü ve Osman Baydemir ile avukat Reyhan Yalçındağ’dan oluşan bir heyet çeşitli temaslarda bulunmak üzere 20-21 Şubat tarihlerinde Strazburg’da olacaktır. Heyetimize Avrupa Temsilcimiz Faik Yağızay eşlik edecektir.

"Heyetimiz yarın (20 Şubat) Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın devam eden hukuksuz tutukluluk durumları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) bir başvuru yapacaktır.” 

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