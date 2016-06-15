Demirtaş ve Kılıçdaroğlu hakkındaki 11 fezleke savcılıkta

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök hakkında düzenlenmiş 11 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Bu milletvekilleri hakkında yargı süreci başladı.

Fezlekelerde "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlamaları yöneltiliyor.

Savcılıklardaki süreç

Başsavcılıklar her bir fezlekeyle ilgili ayrı soruşturma başlatacak. Soruşturmalar, Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) hükümleri uyarınca yürütülecek. Dokunulmazlığı kaldırılanların milletvekilliği devam edecek. Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili, sadece dokunulmazlık hangi iddia için kaldırılmışsa o iddiadan yargılanacak.

Hakkında iddianame hazırlanan ve dava açılanlar yargılanacak. Davalar, isnat edilen suçlara göre görevli mahkemelerde görülecek.

Milletvekilliğinin sona ermesi, Anayasa'nın "Milletvekilliğinin Düşmesi" başlıklı 84. maddesinde düzenleniyor. "Milletvekilliğinin, kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur" hükmü uyarınca hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşenlerin milletvekilliği, kesin kararın TBMM Genel Kuruluna bildirilmesiyle düşecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 57 milletvekili hakkındaki 117 dosya hazırlandıkları savcılıklara gönderilmişti.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili süreç

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, hakkında 799 fezleke bulunan 152 milletvekili için yeni bir süreç başlamıştı.

Hazırlanan dosyalara bakıldığında, 152 milletvekili hakkında 799 fezleke bulunuyor. "Dokunulmazlıklarının kaldırılması" istemiyle, biri bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 29'u AK Parti, 57'si CHP, 55'i HDP, 10'u MHP olmak üzere 152 milletvekili hakkında fezleke yer alıyor.

Dosyaların partilere göre dağılımına bakıldığında da HDP 511, CHP 211, AK Parti 50 ve MHP 23 fezlekeye sahip. Bağımsız Milletvekili Nazlıaka'nın ise 5 fezlekesi var. Nazlıaka'nın bir dosyası, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ile düzenlenmiş durumda.