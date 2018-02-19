"Demirtaş vakası hukuk fakültelerinde anlatılacak"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan halefi Selahattin Demirtaş hakkındaki yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Temelli, "Selahattin Demirtaş vakası. İleride, hukuk fakültelerinde bu başlıkla anlatılacak. Böyle bir vaka analizi hukuk fakültelerinde okutulacak. Bir daha yargı böyle bir hukuksuzluk yapmasın diye okutulacak" dedi.

HDP Parti Meclisi (PM), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve parti komisyonlarını belirlemek üzere dün (18 Şubat 2018) toplandı. Toplantının basına açık kısmında HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan birer konuşma yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Sezai Temelli, şunları söyledi:

"Kongreden bugüne 1 haftalık sürede olanlar bile nasıl bir girdabın içinde olduğumuzu gösteriyor. Selahattin Demirtaş vakası. İleride, hukuk fakültelerinde bu başlıkla anlatılacak. Böyle bir vaka analizi hukuk fakültelerinde okutulacak. Bir daha yargı böyle bir hukuksuzluk yapmasın diye okutulacak. Davayı birlikte izledik. O sırada yan salonda FETÖ davası vardı. Onların sesleri bizim salona ulaşıyordu. Selahattin Demirtaş’ı yargılayanlar, yan salondaki FETÖ’cülerin hazırladıkları iddianameyi okuyorlardı. FETÖ’cülerin hazırladığı iddianameyle FETÖ+AKP ittifakına karşı çıkmış bir anlayış, Selahattin Demirtaş ve aslında HDP yargılanmaya çalışıldı. Yargıçlar hukuk diplomalarını inkar ediyorlardı. Aldıkları talimatları yerine getiriyorlardı."