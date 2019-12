-DEMİRTAŞ: ÜZGÜN OLDUĞUMUZU BELİRTMEK İSTERİM DİYARBAKIR (A.A) - 14.07.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'in Silvan ilçesi kırsalında çıkan çatışmaya ilişkin, ''Her şeyden önce çok üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Yaşamını yitiren gençlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum'' dedi. Demirtaş, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantısında basın mensuplarının Silvan ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmaya ilişkin sorularını yanıtladı. Olayı basından duyduklarını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu: ''Çatışmada 13 askerin hayatını kaybetmiş, yaralılar olduğu söyleniyor. Her şeyden önce çok üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Yaşamını yitiren gençlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türkiye'de bugüne kadar bu mesele yüzünden, Kürt sorunu yüzünden yaşanan çatışmalarda yitirdiğimiz her genç Türkiye'nin değeridir. Ortak paydasıdır, ortak acısıdır. Siyasetin çözüm bulmaması, siyasetin cesaretsizliğinin bedelini bugün gençler ödüyorlar. Çok acı bir durumdur. Bütün bu olup bitenler de, Türkiye'de siyaset kanallarının çözüm üretmek yerine, siyaset kanallarını tıkayarak, siyaset kanallarını çözümsüzlüğe iterek, çözümsüzlük politikalarını üreten başta siyasetçiler siyasetçiler sorumludur. Umut ediyorum bu son acı olur.''