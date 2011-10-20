Demirtaş: Uçurumun kenarında falan değiliz, artık düşüyoruz



T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 24 askerin şehit olduğu saldırıyı değerlendirirken, "Şimdi geldiğimiz noktada uçurumun kenarında falan değiliz, uçurumdan düşüyoruz. Çakılmayı hafifletecek yöntemler bulmamız lazım" dedi.





Çukurca’daki saldırı için ’vahim, üzücü ve acı bir olay’ diyen Demirtaş, olay tazeyken konuşmanın kolay olmadığını söyledi. Selahattin Demirtaş, olayların bir kaç ay içinde ’savaş boyutuna tırmandığı’ görüşünü savundu.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Demirtaş konuşmasını şu şekilde devam etti: PKK bitti, belini kırdık, temizledik, dolayısıyla bir kara harekatı, hava harekatı yaparız bu işi bitiririz diyenleri uyardık. Hava saldırılarıyla, kara saldırılarıyla bitecek bir noktada değil. O nedenle hep diyalog ve uzlaşmayı ve ikna yöntemlerini kullanmayı önerdik. Ve bu konuda bugüne kadar üstümüze gelinmesine rağmen geri adım atmadık. Hep barış ve diyalog yolunu öne çıkardık. Ama tek bir önerimiz dahi hükümet tarafından hayata geçirilmedi. Eğer, bizim önerdiğimiz hayata geçmiş olsaydı bugün bu savaş bitmiş olacaktı.



PKK için ’ortada binlerce silahlı militanı olan milyonlarca insandan halk desteği almış bir Ortadoğu’da etkili bir halk hareketi var. Ve bu örgüt aynı zamanda silah da kullanıyor’ diyen Demirtaş, bu örgüte karşı ikna yönteminin kullanılmasını bunun da müzakere ve diyalog olduğunu öne sürdü.



Selahattin Demirtaş, bugün gelinen nokta için "Uçurumun kenarında değil, uçurumdan düşüyoruz. Fakat, bu yere çakılmayı hafifletecek ve zararı azaltacak yöntemler bulmamız lazım. Yoksa uçurumun kenarında falan değiliz artık. Yakın zamana kadar uçurumun kenarındayız diyorduk artık düşüyoruz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Çukurca’da 24 askerin şehit olmasından sonra yaptığı "İntikamımız büyük olacak" açıklamasını da eleştiren Demirtaş, "Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, Cumhurbaşkanı makamı ağırlığına denk düşmemiştir. İntikam, devletlere mahsus bir yöntem değildir. Bir devlet başkanı intikamdan söz edemez en fazla hukukun ve yasaların gereğinden söz edebilir" dedi.









