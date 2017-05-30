Demirtaş, tutuklandıktan 10 ay sonra hâkim karşısına çıkacak

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanan, hakkında 142 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve dosyası "güvenlik gerekçesiyle" Ankara'ya nakledilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hâkim karşısına çıkacağı gün belli oldu

İlk duruşma 6 Eylül

Selahattin Demirtaş'ın 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'suçu ve suçluyu övmek', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine katılma', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'suç işlemeye alenen tahrik etme', ve 'halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' iddiasıyla 142 yıla kadar hapsinin istendiğini belirten avukatı Mahsuni Karaman, ilk duruşmanın 6 Eylül günü, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacağını söyledi.

"Kabul edilemez"

Davanın 11 Ocak günü Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldığını, daha sonra güvenlik gerekçesiyle nakledildiğini ve yargılamayı yapacak olan Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı 17 Nisan tarihinde aldığını belirten Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, "Müvekkilim tutuklandıktan 10 ay 2 gün sonra hakim huzuruna çıkacak olması kabul edilemez bir durumdur" dedi.