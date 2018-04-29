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BBC Türkçe

Demirtaş: Türkiye'de hiç kimsenin adil yargılanma ihtimali yoktur

Cezaevindeki HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisinin ve partisine mensup milletvekillerinin tutuklanmasının "siyasi bir karar" olduğunu söyledi. Avukatları aracılığıyla Reuters haber ajansına konuşan Demirtaş, Türkiye'de yargının tamamen AKPn

29 Nisan 2018 20:30

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'de yargının tamamıyla iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) baskısı ve kontrolü altında olduğunu, kimsenin adil yargılanma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Kasım ayından bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, avukatı aracılığıyla Reuters haber ajansının sorularını yazılı olarak yanıtladı.

Demirtaş, "Türkiye'de şu anda yargı tümüyle AKP'nin baskısı ve kontrolü altındadır. Hiç kimsenin adil yargılanma ihtimali yoktur. Hukukun üstünlüğü değil, AKP'nin çıkarlarına ve beklentilerine göre işleyen bir yargı mekanizması vardır" dedi.

Kendisinin ve HDP'li diğer milletvekillerinin tutuklanmasını "siyasi bir karar" olarak nitelendiren Demirtaş, bunun anayasa, yasalar ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına açıkça aykırı olduğunu savundu.

Demirtaş, HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ ile birlikte Suriye'de bulunan Kobani'ye Türkiye'den koridor açılması talebiyle Ekim 2014'te düzenlenen protesto gösterileri için yaptıkları çağrılardan dolayı "suç işlemeye tahrik" ve "halkı isyana teşvik" suçlamalarından dolayı tutuklanmıştı.

HDP'nin halen 11 milletvekili tutuklu.

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanıp cezaevine konulmasının ardından tutuklu milletvekili sayısı da 12'ye çıkmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Ankara'dan İstanbul'a 25 gün süren bir "Adalet Yürüyüşü" gerçekleştirmişti.

Reuters'ın bu yürüyüşle ilgili sorularını da yanıtlayan Demirtaş, şunları söyledi:

"Adalet için bütün toplumun birlikte hareket etmesi gerekir. Parlamento içinde ve dışında demokrasi ve adaletten yana olan herkesin işbirliği yapabilmesi ve Türkiye toplumunun ortak çıkarları etrafında bir araya gelebilmesi lazım.

"Biz CHP ile siyasi bir ittifak arayışında değiliz. Ama adalet ve demokrasi için toplumsal mutabakatlara 'Hayır' demeyiz."

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