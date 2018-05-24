Demirtaş: TL'den kaçmayın, 30 gün daha dişinizi sıkın

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, döviz artışına ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, "Yurttaşlarımız da panik halinde TL’den kaçıp dövize yönelmemelidir. Bu sadece krizi daha fazla tetikler. 30 gün daha dişinizi sıkın ve sandıkta daha demokratik bir iktidar için oy kullanın. En kalıcı çözüm budur" dedi.

Demirtaş, “OHAL’in, haksız tutuklamaların, sorgusuz sualsiz işten atmaların, seçim yarışındaki adaletsizliklerin bu yabancı sermaye rantçılarına tam da beslenecekleri ortamı yarattığını söyleyenleri neden susturdunuz?” diye sordu.

“Örneğin, Demirtaş’ı içeri attırmanın keyfini sürerken bunun ekonomiye bu kadar zarar verdiğini neden halktan saklıyorsunuz?” diye soran Demirtaş, "Velev ki Hükümetin iddia ettiği gibi dövizdeki artış dış mihrakların işi olsun. Peki ekonomiyi neden dış mihrakların oyun alanına dönüştürdünüz? Dışarıdan gelen para babalarına ağam-paşam derken üreticiye, çiftçiye, esnafa, iş insanlarına neden üvey evlat muamelesi yaptınız? OHAL’in, haksız tutuklamaların, sorgusuz sualsiz işten atmaların, seçim yarışındaki adaletsizliklerin bu yabancı sermaye rantçılarına tam da beslenecekleri ortamı yarattığını söyleyenleri neden susturdunuz? Örneğin, Demirtaş’ı içeri attırmanın keyfini sürerken bunun ekonomiye bu kadar zarar verdiğini neden halktan saklıyorsunuz?" dedi.

Demirtaş, "Aşırı kârla, bol keseden dağıttığınız ihalelerle trilyonları götüren yandaşlarınız bu krizi bile fırsata çeviriyor. Siz yeniden seçilirseniz faturanın acı kısmının, asıl o zaman fakir fukaraya çıkacağını neden saklıyorsunuz? Bu kaostan çıkış mümkündür. Seçimler bunun için bir fırsattır. Bu gidişatı ancak biz durdurabiliriz. Rantı, hırsızlığı, rüşveti ve israfı kesinlikle durduracağız. Bu ülkenin kaynaklarını yoksullara aktaracağız" ifadesini kullandı.

"Bakmayın öyle mesnetsiz suçlamalarla tutuklu olduğuma" diyen Demirtaş, "Benim uluslararası toplumdaki itibarım, demokrasi ve insan haklarına olan samimi yaklaşımımdan kaynaklı saygınlığım, mevcut iktidardan kat be kat fazladır. Benim cumhurbaşkanı seçildiğim gün, Türkiye artık bütün dünyada saygın bir ülkedir" dedi.

Demirtaş şöyle devam etti:

"Bunun ekonomiye olumlu yansımasına hemen tanıklık edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Yurttaşlarımız da panik halinde TL’den kaçıp dövize yönelmemelidir. Bu sadece krizi daha fazla tetikler. 30 gün daha dişinizi sıkın ve sandıkta daha demokratik bir iktidar için oy kullanın. En kalıcı çözüm budur."