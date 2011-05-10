Demirtaş: Tek bir başbakanla olmaz

T24

Bağımsız aday olduğu Hakkâri’de seçim çalışmalarını yürüten Demirtaş, köyleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Demirtaş, Ankara’nın Hakkâri’ye uzak olduğunu savunarak, şöyle konuştu: “Buradan Ankara’nın bürokrasisini aşmak neredeyse imkânsız hale gelmiş. O yüzden biz diyoruz ki: İl genel meclislerine, bölge meclislerine yetki verilsin. Buradaki yatırımcı, buradaki işini, il genel meclisi ve bölge meclisi ile çözsün. Bu yüzden bizim önerdiğimiz demokratik özerklik yönetim modeli, aslında bütün bu sorunların çözümüdür. Her şey Ankara’dan yönetilemez. Türkiye, coğrafi ve nüfus olarak büyük bir ülke, tek bir merkezden tek bir başbakanla yönetilemez.”İşsizlik ve açlık gibi sorunları, halkın gücüyle çözeceklerini ifade eden Demirtaş, “Kendi demokratik özerk yönetimlerimizi kuracağız, biz bu konuda ısrarcıyız. Anadilimizle kültürümüzle kendi topraklarımızda yaşayacağız. Bundan hiç kimse vazgeçmez. Onuru olan hiçbir halk, kendi dilinden, inancından ve kültüründen vazgeçmez. Şimdi şu okulda Kürtçe eğitim yapmak, bu köye zarar verir mi? Biz diyoruz ki: Bu çocuklar Türkçe de öğrensin ama kendi anadilinde eğitim yapacak. Bunun başka çaresi, başka yolu yok.”