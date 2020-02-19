Demirtaş'tan 'Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu'na dayanışma mesajı

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’na mesaj gönderdi. Demirtaş mesajında, “Herkesin doğaya ve kültüre sahip çıkması onurlu bir tutumdur” ifadelerini kullandı.

4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, avukatları aracılığıyla Kanal İstanbul’a karşı mücadele eden Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’na bu mücadeleden dolayı tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında, “İnsan, doğanın tek sahibi ve patronu değil, bir parçasıdır” diyen Demirtaş şu ifadeleri kullandı.

"Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu'na

İnsan, doğanın tek sahibi ve patronu değil, bir parçasıdır. Doğayı savunmak insanı savunmaktır. Rant uğruna canlıların yaşam alanlarının talan edilmesine hiç kimsenin gönlü razı olmamalı.

İstanbul kimsenin 'malı' değil, insanlığın, medeniyetin ortak değeridir. Bu anlayışla herkesin doğaya ve kültüre sahip çıkması onurlu bir tutumdur.

Bu vesileyle sizleri kutluyor, başarı ve dayanışma dileklerimi iletiliyorum, selamlarımla."