Demirtaş’tan Suruç paylaşımı: Yasını bile tutmaya zamanımız olmadı ama asla unutmadık, unutmayacağız

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suruç Katliamı’nın yıl dönümünde, “Yasını bile tutmaya zamanımız olmadı ama asla unutmadık, unutmayacağız” düşüncesini dile getirdi.

Demirtaş’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Yasını bile tutmaya zamanımız olmadı ama asla unutmadık, unutmayacağız. Suruç'ta katledilen kardeşlerimi bir kez daha rahmetle anıyorum.” ifadesi kullanıldı.

Kobani’deki çocuklara oyuncak götürmek için Amara Kültür Merkezi’nin önünde bir araya gelenlere yönelik IŞİD tarafından 20 Temmuz 2015’te gerçekleştirilen katliamda 33 kişi yaşamını yitirmişti.