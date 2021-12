Demirtaş’tan siyasi cinayet iddialarına ilişkin olarak açıklama: Böylesi kritik geçiş dönemlerinde her türlü provokasyon yaşanabilir

Tutukluğunun 5 yılı geride kalan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yargıya da taşınan siyasi cinayet iddialarına ilişkin olarak, "Böylesi kritik geçiş dönemlerinde her türlü provokasyon yaşanabilir. Provokasyonun nereden, kimden, ne zaman, ne amaçla yapılacağını bilemezsiniz, adı üstünde provokasyon. Ancak halkın olası provokasyonlara karşı dikkatli, tedbirli ve duyarlı olmasını sağlamak, siyasi öncülerin görevidir tabii." dedi.

Demirtaş, Evrensel gazetesinden Şerif Karataş'ın sorularını yanıtladı. Demirtaş, “Halkın desteği ve dışarıdaki arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla HDP’yi büyüttük. Tasfiye etmek istedikleri parti, şimdi AKP-MHP iktidarını tasfiye etme noktasına geldi” değerlendirmesini yaptı.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Belirttiğiniz gibi, 4 Kasım 2016 siyasi darbe operasyonlarının üzerinden beş yıl geçti. Bu süre zarfında Türkiye, Ortadoğu ve dünya genelinde çok ciddi siyasal, ekonomik ve sosyal değişimler, gelişmeler yaşandı. Gelişmeler her alanda o kadar hızlı ki, bizim dışarıda bıraktığımız dünya ile bugünkü dünya aynı değil artık. Her şey ama her şey hızla değişiyor, dönüşüyor. Sömürü ve yoksullaşma küresel düzeyde katmerleşirken bir avuç zenginin serveti 7 milyar insanın toplam servetini katbekat aşabiliyor. Elon Musk denilen adam, yerkürenin ilk dolar trilyoneri olmak üzere. Yani sadece bu adamın serveti, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2022 bütçesinin neredeyse 10 katı. Bir iddiaya göre, Binali Yıldırım’ın sadece Hollanda’daki serveti 26 milyar dolarmış. Buradan yola çıkarak bir tahmin yürütürsek bir avuç AKP yöneticisi ile beşli çete denilen şirketlerin serveti de toplamda 10 Türkiye’ye bedeldir. Peki bu AKP’li siyasetçiler, devletten aldıkları maaşlarla mı edindiler o servetlerini? Elbette hayır. Nasıl edindiklerini az çok biliyoruz. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg gibi küresel zenginlerin hem ticaretten hem de spekülatif para operasyonlarından servetlerine servet kattıkları açık. Peki, bizim “yerli ve milli” zenginlerimiz parayı nereden buldular? İşte bu sorunun yanıtı, bize yapılan operasyonun gerçek nedenidir.”

TIKLAYIN | Başak Demirtaş'tan 4 Kasım mesajı: Her şeye rağmen, geçtiğimiz beş yıl boyunca umudumuzu hiç yitirmedik