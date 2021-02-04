Demirtaş'tan muhalefet liderlerine 'AİHM' mektubu: Mahkemeler, iktidarın talimatıyla çalışan kurumlara dönüştü

Demirtaş, AİHM Büyük Daire’nin kararının uygulanması için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Sol Parti Genel Başkanlık Kurulu’na mektup yazdı.

Demirtaş'ın HDP Genel Merkezi’ne partilere gönderilmesi üzere gönderdiği mektuplar, HDP’li vekil Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından partilerin Genel Merkez’lerine ulaştırıldı.

Mektupta Demirtaş, mahkemelerin iktidarın talimatıyla çalışan kurumlara dönüştüğünü söylerken, 16 Nisan 2017 referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimlerinin de yargı eliyle siyasete müdahale altında gerçekleştiğini savundu. Demirtaş, AİHM kararı ve AYM kararının ardından bu seçimlerin de tartışmalı hale geldiğini vurguladı.

Kobani iddianamesiyle hem kendisinin hem de HDP’nin kriminalize edildiğini vurgulayan Demirtaş, bunun muhalefet partilerini bölmeyi hedeflediğini belirtti. AKP’nin ve yeni bir seçimde AKP’nin yeniden kazanmak için HDP’nin “terörist” ilan edilerek, muhalefet üzerine baskı kurulduğunu kaydetti.

Demirtaş, 6-8 Ekim Kobani eylemlerine dair de "HDP sempatizanlarının yaşamlarını yitirdiğini" hatırlatarak, "Kobani eylemlerinin araştırılması için verdikleri önergelerin de iktidar tarafından reddedildiğini" hatırlattı. Demirtaş, "hazırlanan iddianameyle hükümlü hale getirilmeye çalıştıklarına" da vurgu yaptı.

HDP’ye yönelik baskılarda muhalefetin tutumuna ilişkin de teşekkürlerini ilettiği mektupta Demirtaş, cesaretle ülkenin barış ve huzuru için birlikte mücadele vurgusunda bulundu. (MA)