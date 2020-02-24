Demirtaş'tan deprem mesajı: Felakete maruz kalanlarla en güçlü dayanışmayı göstereceğinize inanıyorum

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün İran merkezli depremde Van'da hayatını kaybedenler ve yaralılar için bir mesaj yayımladı.

Demirtaş'ın el yazısıyla yayımlanan notta, "Deprem nedeniyle Başkale halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ağır kış koşullarında felakete maruz kalanlarla en güçlü dayanışmayı göstereceğinize inanıyor, herkese selamlarımı iletiyorum" ifadeleri kullanıldı.

Dün İran Khoy merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Demirtaş ve Zeydan'dan kongre mesajı: Yolun açık olsun HDP

Demirtaş'ın Twitter hesabından Demirtaş ve HDP’li Abdullah Zeydan imzalı, hafta sonu gerçekleşen kongreye ilişkin ise “HDP’nin 4. Olağan Kongresi’ni büyük coşku ve kararlılıkla sahiplenen tüm halkımıza yürek dolusu teşekkürlerimizi iletiyor, hepinizi hasretle kucaklıyor, öpüyoruz. Eş Genel Başkanlarımızı ve parti yönetimini de kutluyor, başarı ve dayanışma dileklerimizi iletiyor, önceki yönetimi de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu muhteşem kongre için emeği geçen herkese binlerce selam olsun, yolun açık olsun HDP” mesajı da paylaşıldı.