Demirtaş'tan Aydın Engin için başsağlığı mesajı: Günü geldiğinde, nice mezar başlarında yapacağımız gibi, en kıymetli hediyemizi sunacağız

Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden yazarımız Aydın Engin'in vefatının ardından başsağlığı mesajı paylaşan Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Günü geldiğinde, nice mezar başlarında yapacağımız gibi, en kıymetli hediyemizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

53 yıldır gazetecilik yapan, kendisine özgü üslubu, tiyatro yıllarından gelen birikimi, politik sürgünlüğü, haberleri, röportajları, kitapları ve kişiliği ile basın tarihinde iz bırakan Aydın Engin'i, 12 Şubat'ta girdiği 82 yaşında kaybettik. Engin, eşi Oya Baydar ve sevenleri eşliğinde bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Demirtaş: Çok üzgünüm

Twitter hesabından Aydın Engin için başsağlığı mesajı yayımlayan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür ve güzel günleri göremeden ayrıldın, çok üzgünüm. Günü geldiğinde, nice mezar başlarında yapacağımız gibi, en kıymetli hediyemizi sunacağız. Nur içinde yat. Oya Abla'ya, aileye ve tüm dostlara başsağlığı diliyorum."

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