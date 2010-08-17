Demirtaş: Taleplerimiz karşılanırsa yeni anayasayı destekleriz

T24 - PKK'nın günler önce eylemsizlik kararı almasının ardından bugün açıklama yapan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Aldığımız boykot kararını değiştirecek değiliz ancak hükümet istediğimiz talepleri karşılamaya yönelik ciddi adımlar atarsa bir müzakere süreci başlar ve biz de bu süreçte yeni anayasayı destekleriz' dedi. Demirtaş daha sonra sözlerine: Önümüzde daha uzun bir süre var. Hükümet bu süreyi iyi değerlendirmelidir” diyerek devam etti.



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, merkez Kayapınar İlçesi’nde BDP'li belediyenin yaptırdığı parkın temel atma törenine katıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu, Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran, BDP İl Başkanı Nijad Yaruk ve partililer katıldı. Baydemir, yaptığı kısa konuşmada Marmara Depremine değinerek yaşanan acıların dinmediğini söyledi.



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 17 Ağustos Marmara depremi yıldönümü nedeniyle yaşamını yitirenlere rahmet, kalan yakınlarına da sabır diledi. Depremin acı yaralarının daha sarılamadığını belirten Demirtaş, siyasi konulara da değindi. PKK’nın eylemsizlik kararıyla birlikte partilerinin boykot kararının tartışıldığını hatırlatan Demirtaş, şöyle dedi:



“PKK’nın eylemsizlik ve çatışmasızlık kararı elbetteki bizleri sevindirmişti. Bundan önce partimiz ve bölgedeki sivil toplum örgütleri temsilcilerinin çağrılarına PKK cevap verdi. Ancak yapılan çağrılar tek taraflı değildi. Hiç olmazsa bu mübarek ay içerisinde silahlar sussaydı, çatışma olmasaydı. Sağlanan bu ortamın kalıcı ve sürekli hale gelmesi için BDP olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hakkari’den Edirne’ye kadar herkes feryat ederken hükümet buna sessiz kalmayacaktır. Bu fırsatın kaçırılmaması gerek. Kalıcı barış için hükümetin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Olumlu veya olumsuz durumu tarih yazacaktır.”



Başbakan Erdoğan'ın, sağlanan ortamın devamlılığını sağlamak adına siyasi cesaret göstermesi gerektiğini belirten Demirtaş, “Gıyabımızda yapılan boykot tartışmalarını izliyoruz. Boykot, siyasi tavır içerisinde alınan bir karardır. PKK’nın eylemsizlik kararları taraflarla ilgili bir karardır. Boykot, evet ve hayırdan daha siyasi bir karardır. Yeni bir anayasa istiyoruz. Seçim barajının düşmesini istiyoruz. Terörle mücadele kanununda değişiklik veya tamamen kaldırılmasını veya değişmesini istiyoruz. Ancak havuzlu villa, soy- boy gibi seviyesiz tartışmalar, toplumun aklıyla alay etmektir. Boykot kararının ne kadar doğru olduğunu burada daha net bir şekilde görebiliriz” dedi.



Konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, PKK’nın eylemsizlik ve çatışmasızlık kararı üzerine BDP’nin de boykot kararında bir esneme olup olamayacağı şeklindeki bir soruya, “Hükümetten taleplerimiz var. Yani PKK çatışmasızlık ve eylemsizlik kararı aldı diye biz boykot çalışmalarımızdan vazgeçmeyiz. Hükümet taleplerimizi karşılamaya yönelik ciddi adımlar atarsa müzakere süreci başlar, biz de yeni anayasayı destekleriz. Önümüzde daha uzun bir süre var. Hükümet bu süreyi iyi değerlendirmelidir” diye yanıtladı.



Abdullah Öcalan’ın boykot kararından vazgeçilmesi yönünde bir tavsiyesi olması halinde parti olarak nasıl bir tavır içine girileceği yönündeki bir başka soruya ise Demirtaş, “Arkadaşlar parti olarak barışın kalıcı haline getirilmesi amacıyla ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Taleplerimize cevap verilmesi durumunda elbetteki biz yeni anayasayı destekleriz. Böyle bir durumda AKP ile ortak çalışma çağrımızı yeniliyoruz. Yeni bir anayasaya katkı sunmaya hazırız. Müzakere etmeye hazırız” dedi.



Demirtaş, daha önce meşe ağacıyla ilgili küfürlü konuşma yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’e, “Bu parkın tamamını meşe ağacıyla süsleyelim” diye espri yaptıktan sonra, “Bizim başkanımız biliyorsunuz meşe ağacı yüzünden 3 yıl ceza istemiyle hakkında dava açıldı” demesi gülüşmelere neden oldu.







