"Demirtaş tahliye edilsin" çağrısı yapan Ahmet Hakan: 'Tahir Elçi'yi sen öldürdün' diye yavşakça tıslıyorlar!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için "tahliye" çağrısı yaptı.

"Cumhurbaşkanı adaylarından birinin cezaevinde olmaması gerektiği konusunda sanırım yavaş yavaş bir toplumsal mutabakat oluşmakta" diyen Hakan, "Yok artık Burhan Kuzu! Yok artık Şamil Tayyar! Yok artık Metin Külünk" başlığıyla yayımlanan (18 Mayıs 2018) yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Tribünün biri, 'Selahattin Demirtaş’a saz çaldırdın. Seni PKK’lı' diyerek alçaklık yapıyor. Tribünün diğeri ise, 'Tahir Elçi’yi sen öldürdün' diye yavşakça tıslıyor."

Avukat Tahir Elçi, Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge‘ programında sarf ettiği “PKK terör örgütü değildir” sözlerinin ardından Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çıkan çatışma sırasında öldürülmüştü.