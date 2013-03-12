Demirtaş anjiyo sonrasında taburcu edildi

Diyarbakır'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bu sabah saatlerinde anjiyo yapılan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, akşam saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Demirtaş, durumunun iyi olduğunu ve bir kaç gün dinleneceğini söyledi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP'nin tutanak açıklaması ile ilgili olarak, "Kısmen partimizin sorumluluğu olduğu için bu konuda gereğini yaptığımızı herkesin bilmesi lazım. Karşılıklı güven temelinde sorunları çözmek, süreci ilerletmek için uğraşıyoruz. Güvensizlik yaratacak hiç bir şey yapmadık, yapmayız da" dedi.

Diyarbakır Memorial Hastanesi'nden taburcu olan Genel Başkan Demirtaş, hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

2 gün boyunca hastanede yapılan tetkikler sonucunda doktorların kısa süreli bir tedavi önerdiğini belirten Demirtaş, "Belki bir kaç gün dinlenmemiz gerekecek ama ciddi bir sıkıntı yok. Dualarını esirgemeyen ve arayan soran herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Demirtaş, gazetecilerin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı ve İmralı görüşmeleriyle ilgili tutanakların gazetede yer alması konusunda BDP'den yapılan yazılı açıklama ile ilgili sorularını şöyle yanıtladı:

"Kendisine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, hayırlı şifalar diliyorum. Hepimiz koşturan insanlarız. Yoğunluk, yorgunluk herkesi fiziki olarak zorlayabilir. Sayın Başbakan da umut ediyorum ki en kısa zamanda sağlığına kavuşur, kendisine acil şifalar diliyorum. İkimizin rahatsızlığı tesadüftür. Eş Başkan Gültan hanımla birlikte yazılı açıklama yapmak durumunda kaldık. Aslında grup toplantısını gerçekleştirebilsek belki orada kamuoyuyla paylaşacaktık. Ama bu sorunlar nedeniyle grup toplantısı gerçekleşmeyince yazılı açıklamayla kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduk. Orada belirttiğimiz çerçevededir. Gizleyecek, saklayacak bir şey yok. Bunda kısmen partimizin sorumluluğu olduğu için bu konuda gereğini yaptığımızı herkesin bilmesi lazım. Karşılıklı güven temelinde sorunları çözmek, süreci ilerletmek için uğraşıyoruz. Güvensizlik yaratacak hiç bir şey yapmadık, yapmayız da. Bunu herkesin bilmesi lazım."