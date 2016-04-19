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Demirtaş: Sputnik'e yapılanlar şok edici değil elbette fakat kabul edilebilir değil

Sputnik'in 31 dilde yayın yapan tüm adreslerine Türkiye'den erişim yasağı gelmişti

19 Nisan 2016 22:07

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Sputnik'in 31 dilde yayın yapan tüm adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesine tepki gösterdi. Demirtaş, "Sputnik'e yapılanlar da şok edici değil elbette fakat kabul edilebilir değil" dedi.

HDP Eş Başkanı Demirtaş, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Türkiye'de basın özgürlüğünün tarihin en kötü dönemlerden birini yaşadığını söyledi. Türkiye'nin 'bir facia' ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Sadece ulusal basın değil, uluslararası medya kuruluşları da bu saldırıdan nasibini alıyor. Almanya'da program yapanlar bile Türkiye'den büyük bir şiddet ve hiddet görüyorlar. Türkiye'de muhalif birçok basın mensubu tutuklu, işten atılmış, soruşturma açılmış durumda. Böyle bir ortamda Sputnik'e yapılanlar da şok edici değil elbette fakat kabul edilebilir değil. Saygın bir uluslararası ajansın, haber kuruluşunun bu şekilde engellenmeye çalışılmasının hiçbir tutar yanı yoktur. Yasaya, kanuna, hukuka asla uygun değildir. Doğrudan siyasi iradenin Türkiye'de yaratmak istediği despotizmin kötü örneklerinden biridir. Umut ediyorum en kısa zamanda bu yasak kaldırılır."

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