Demirtaş sosyal medyadan 'basın toplantısı' düzenleyecek

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 6 Haziran Çarşamba günü sosyal medya üzerinden bir basın toplantısı düzenleyecek. Demirtaş, Çarşamba gecesi sorulan soruları 8 Haziran Cuma günü sosyal medya üzerinden cevaplayacak.

HDP tarafından konuya ilişkin olarak yapılan bilgilendirme şöyle:

"Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden bir basın toplantısı düzenleyecektir. 6 Haziran Çarşamba saat 23:00'e dek Twitter, İnstagram ve Facebook'ta #DemirtaşaSoruyorum, #AskDemirtas veya #JiDemirtaşDipirsim etiketleriyle yazılacak sorular derlenerek kendisine iletilecektir.

Türkiye ve dünya medyasından gazetecilerin iletecekleri bu sorulara Demirtaş'ın vereceği cevaplar, 8 Haziran Cuma günü içinde kendi Twitter hesabından paylaşılacaktır.

Facebook ve Instagram üzerinden alınacak soruların Demirtaş tarafından iletilecek cevapları da Selahattin Demirtaş Facebook sayfası ve İnstagram hesabından paylaşılacaktır.

Dilerseniz sorunuzu video çekerek de paylaşabilirsiniz. Video sorular, ekran görüntüleri alınarak ve sorular yazılı hale getirilerek kendisine iletilecektir."