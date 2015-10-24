Demirtaş: Silah dışı yöntemlerde ısrarcıyız, demokratik siyasetimiz kendi gücüyle sonuca gidebilir

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş PKK'ya silahlı eylemleri bitirme çağrısı yaptı. "Silah dışı yöntemlerde ısrarcı olduklarını" söyleyen Demirtaş, "Demokratik siyasetimiz artık dünyada etki yaratabilecek kendi gücüyle sonuca gidebilecek bir duruma geldi" dedi. Demirtaş “Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onu yöneten hükümetlerinin artık hesabını şuna göre yapması lazım. Bir halkın demokrasi, özgürlük talebini silahla bastıramayız, korkutarak tehditle ortadan kaldıramayız. Bunu görmelidir” ifadelerini kullandı.

Demirtaş "Biz kimseye 'onurunuzu teslim edin, gelin teslim olun' falan da demiyoruz, demeyiz de. Herkesin, her canlının kendini savunma hakkı vardır. Buna hiç kimsenin itirazı olamaz. Ama bizler demokrasimizi inşa ederken, öz gücümüze dayanarak bütün bileşenlerimizle ayağa kalkmış bir halk olarak adım adım zafere doğru gidebiliriz" dedi.

"Her gün cenaze. Neden? Tek başına iktidar için. 'HDP yüzde 13 aldı, barış vardı. Barış ortamı olmazsa bu oyu alamaz' diye düşündüler" görüşünü ileri süren Demirtaş "Görüşme masasını, Dolmabahçe Mutabakatını inkar ettiklerinde devirmişlerdi. Çünkü 'Cenazeler geldikçe HDP’ye yükleniriz' dediler” şeklinde konuştu.

Partisine yönelik ekran ambargosu uygulandığını belirten Demirtaş,“Bazı programcılar beni davet etti, ama onu da biz reddediyoruz. Ben bir iki programa çıkacağım diye HDP’ye ambargo yok olmaz” diye konuştu.

Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Ülke bölünmeden, herkesin kendini yerelden yönetebileceği, kararlar alabileceği yönetim modelini önerdiklerini ifade eden Demirtaş, "Yerel yönetimlerin özerkliğinde, eğitim, sağlık, tarım, balıkçılık, hayvancılık, turizm politikası, yerel asayiş, kadın, gençlik, kültür bütün bu yetkilerin bütçesiyle belediyeye emanet edildiği yönetim modelinde herkesin kendi diliyle, inancıyla, kültürüyle korkmadan yaşayabilir. Yerinden yönetim modeli, İzmir'in, Antalya'nın, Edirne'nin, Tekirdağ'ın, Ankara'nın, Trabzon'un, Artvin'in kendini yerelden yönetmesi fikridir."

'Silah dışı yöntemlerde ısrarcıyız'

"Bizler ateşkes ve silah dışı yöntemlerde ısrarcıysak bir bildiğimiz var" diyen Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kürtler de şunu görmeli artık. Demokratik siyasetimiz artık dünyada etki yaratabilecek kendi gücüyle sonuca gidebilecek bir duruma geldi. Halkımızın partimize verdiği desteğin anlamı budur. Kürt hareketinin bütün bileşenleri bunu iyi değerlendirmelidir. Bizler ateşkes ve silah dışı yöntemlerde ısrarcıysak bir bildiğimiz var. Bu fırsatları değerlendirmeden başka yol ve yöntemler zarar verebilir. Biz kimseye 'onurunuzu teslim edin, gelin teslim olun' falan da demiyoruz, demeyiz de. Herkesin, her canlının kendini savunma hakkı vardır. Buna hiç kimsenin itirazı olamaz. Ama bizler demokrasimizi inşa ederken, öz gücümüze dayanarak bütün bileşenlerimizle ayağa kalkmış bir halk olarak adım adım zafere doğru gidebiliriz."

Zekeriya Öz göndermesi

Yurt dışına kaçan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı anımsatan Demirtaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Valiler, kaymakamlar, savcılar, emniyet müdürleri, onlara tekrar hatırlatmak istiyorum. 'Nasıl olsa arkamızda bir saray var, hükümet var' diyorsanız yanılıyorsunuz. Ne yapacaksınız, 2 Kasım'da? Arkanızda siyasi bir güç olmayacak. Ankara'dakiler bir yolunu bulur kurtarır kendini, olan size olur. Bir zamanlar güneş gözlüklü, kelli felli, göbekli savcılar vardı. Nasıl yurt dışına kaçtılar gördünüz. Yürüdüklerinde zannedersin ki yer gök sallanıyor. Öyle azametleri vardı. Size de sıra gelecek, yargılanacaksınız hepiniz."

"Şehit ve polis yakınları HDP'ye oy verdi"



"Çocuğu askerde olan anneler, polis ve şehit yakınları bize oy verdiler. Şimdi biz bu siyasi gücü 1 Kasım'a birlikte güçlü bir alternatif iktidar olanağı olarak Türkiye halklarına sunmak zorundayız."

Toplantıda ilginç pankart

HDP Genel Merkezi de, Demirtaş'ın Batman'da yapacağı toplantıyı basına, "Tutuksuz belediye başkanlarıyla buluşma'' olarak duyurdu.

HDP tarafından basına geçilen notta, şu ifade yer aldı;

"Değerli Basın Emekçileri,

Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın bugünkü Batman programının frekans bilgileri hatalı geçilmiştir. Doğru bilgiler aşağıdadır:

"Tutuksuz" belediye başkanlarıyla buluşma

Saat: 10:00

Yer: Batman Belediyesi"

Tutuklanan belediye başkanları

Son dönemde terörle bağlantıları olduğu gerekçesiyle HDP'li pekçok belediye eş başkanı ile belediye meclis üyesi hakkında tutuklama kararları alındı.

HDP'nin eş başkanlarının tutuklanması ve görevden alınmasına ilişkin bilanço şöyle;

HDP Belediye başkanların "tutuklanma" bilançosu ;

Şimdiye kadar tutuklanan: 20

Görevden alınan : 22

Hakkında yakalama kararı verilen : 6