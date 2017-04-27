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Demirtaş şiir yazdı: Suçsa suç kardeşim!..

"Suçu sana yükleyecekler, yalnız kalmasın isyanın"

27 Nisan 2017 14:55

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde şiir yazdı. Demirtaş'ın şiirinde, "Yalnız kalmasın isyanın, suçsa suç kardeşim, tepesin attırmayın insanın" ifadesi de yer aldı. 

Demirtaş'ın Birgün gazetesinde yayımlanan (27 Nisan 2017) şiiri şöyle:

Bulaşıcı cesaret 

Çıt çıkmasın diyecekler 
Renk olmasın diyecekler
Gülerek isyan etmişsin
Gül açmasın diyecekler
Gülelim o zaman
Öksüz kalmasın isyanın

Suçsa suç kardeşim
Gülüşü solmasın insanın

Gün doğmasın diyecekler
Umuda silah çekecekler
Koşarak isyan etmişsin
Suçu sana yükleyecekler
Koşalım o zaman
Yalnız kalmasın isyanın
Suçsa suç kardeşim
Tepesin attırmayın insanın

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