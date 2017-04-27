Demirtaş şiir yazdı: Suçsa suç kardeşim!..

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde şiir yazdı. Demirtaş'ın şiirinde, "Yalnız kalmasın isyanın, suçsa suç kardeşim, tepesin attırmayın insanın" ifadesi de yer aldı.
Demirtaş'ın Birgün gazetesinde yayımlanan (27 Nisan 2017) şiiri şöyle:
Bulaşıcı cesaret
Çıt çıkmasın diyecekler
Renk olmasın diyecekler
Gülerek isyan etmişsin
Gül açmasın diyecekler
Gülelim o zaman
Öksüz kalmasın isyanın
Suçsa suç kardeşim
Gülüşü solmasın insanın
Gün doğmasın diyecekler
Umuda silah çekecekler
Koşarak isyan etmişsin
Suçu sana yükleyecekler
Koşalım o zaman
Yalnız kalmasın isyanın
Suçsa suç kardeşim
Tepesin attırmayın insanın