Demirtaş seçim kampanyasını nasıl yürütecek?

24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin adayı olan Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna itiraza olumlu yanıt verilmezse, seçim kampanyasını avukatları üzerinden yürütecek.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Demirtaş'ın seçim çalışmaların en güçlü dayanağının 'gönüllüler' olacağı belirtiliyor.

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin adayı olan Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu ve Edirne F Tipi Cezaevinde yatıyor. Demirtaş’ın seçim kampanyasını, yarışacağı diğer 5 aday gibi özgürce yürütebilmesi için serbest bırakılması talebiyle avukatlarının Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurusunun ya da HDP’nin Meclis Başkanlığı’na ve Yüksek Seçim Kurulu’na başvurusunun olumlu sonuçlanması herkes için sürpriz olacak. Peki tutukluluğu devam ederse cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçim kampanyasını cezaevinden nasıl yürütecek?

Avukatları Edirne'ye kamp kurdu

Demirtaş’ın dış dünyayla bağlantısını yaklaşık bir buçuk yıllık tutukluluğu boyunca olduğu gibi yine avukatları sağlayacak. Edirne’de ev tutan avukatlar burada nöbetleşe kalıyorlar ve her gün Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ederek gelişmeleri kendisine aktarıyorlar. Demirtaş’ın görüşüne 3 avukat birlikte giriyor ve avukat görüşünde süre sınırlaması bulunmuyor.

Twitter hesanını bizzat yönetiyor

Demirtaş dışarıdayken sosyal medyayı en etkin kullanan siyasetçilerdendi. Tutuklandıktan 10 ay sonra Twitter’daki @hdpdemirtas hesabından “Mutlaka kazanacağız” paylaşımında bulunan Demirtaş’ın hücresi aranmış, Demirtaş bu durumu şu esprili tweet’leriyle takipçilerine anlatmıştı:

Merhaba arkadaşlar. Bu twitleri cezaevinden atmıyorum. Dışarıdan atılıyor twitler…

Zaten biliyoruz demeyin çünkü bunu bilmeyenler var Ankara’da. Hesabımdan twit atılınca cezaevi odamızda rutin dışı twit araması yapıldı…

Cezaevi personelini de zan altında bırakan bu trajikomik hükümet aklını çok da yadırgamıyorum artık. Twitter’ın kuşundan bile korkuyorsanız, darı ekmeyin o zaman…

Odada twit bulunamadı doğal olarak. Çay için kettle vardı sadece, ondan da twit atılamayacağına kanaat getirildi.

Demirtaş Twitter hesabını bizzat kendisi yönetiyor ve tweet’lerini kelime kelime avukatlarına iletiyor. Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’ın seçim kampanyası boyunca Twitter’ı yine etkin biçimde kullanacağı belirtiliyor.

Kampanyanın asıl yürütücüsü gönüllüler olacak

HDP’ninkinin yanı sıra Demirtaş’ın seçim kampanyasının da en güçlü dayanağının “gönüllüler” olacağı belirtiliyor. Demirtaş’ın seçimde kullanacağı Türkçe, “Yurttaş, arkadaş, yoldaş, Demirtaş”, Kürtçe “Tu Dıkarî (Yapabilirsin)” ve “Mırovekî Baş Demirtaş (İyi İnsan Demirtaş)” sloganları da Demirtaş’a olan sempatinin yansıması olarak yorumlanıyor.

Olumlu bir hava oluştu

Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrı yapan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun çıkışlarının da kamuoyunda olumlu bir hava yarattığını söyleyen HDP yetkilileri, “Hukuksuz biçimde bir buçuk yıldır içeride tutulan Demirtaş’ın serbest bırakılmasının meşru bir zemini olduğunu tüm kamuoyu gördü. Demirtaş’ı bırakmamaları ondan korktukları içindir, bunu diğer partilerin seçmenleri anladı. Bu durum Demirtaş’ın haklılığını göstermesi açısından önemlidir ve sandığa da yansıyacaktır” yorumunu yapıyorlar.