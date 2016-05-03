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Demirtaş: Savcı, “Faysal Sarıyıldız silah taşımadı ama yine de dokunulmazlığı kaldırılsın” dedi!

"Polis muhtemelen bir yerde silah yakalamış, 18 saat sonra bir tane akıllının orada birden bire bir komplo aklına gelmiş"

03 Mayıs 2016 23:58

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “PKK’lılara silah taşıdığı” iddiasıyla hakkında fezleke hazırlanan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız için Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş’un  söz konusu arabada silah taşınmadığını söylediğini ancak yine de dokunulmazlığının kaldırılmasını istediğini söyledi.

“Polisin aklına bir komplo gelmiş” diyen Demirtaş, bugün yaptığı grup konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dokunulmazlıklar bunlardan bağımsız değil. Ne dediler, 'Milletvekilleri bagajında silah taşıdılar, dokunulmazlıklarını kaldıracağız.' Bu yalanla başladılar. Uzun uzun okumayayım fezlekeyi. Silah, mühimmat ve diğer malzemelerin Faysal Sarıyıldız'ın aracına yerleştirilmediği, çünkü söz konusu operasyonun yapıldığı yerde Sarıyıldız'ın aracı 18 saat öncedir. Polis muhtemelen bir yerde silah yakalamış, 18 saat sonra bir tane akıllının orada birden bire bir komplo aklına gelmiş. Biz bunu Faysal Sarıyıldız'ın üstüne yıkalım demişler. Fakat operasyon saatleri, tutmamış. Bu ekip kötü çalışmış olacak ki, savcı işin içinden çıkamamış. Fezleke düzenlenmiş. Faysal Sarıyıldız'dan kilometrelerce uzakta. Faysal Sarıyıldız benzin alırken fotoğraf çekilmiş. Sadece bu var. Bu iki görüntü birleştirmeye çalışılmış. Savcı, 'Evet, silahın Sarıyıldız'ın aracına yerleştirilmediği anlaşılıyor. Fakat yine de, dokunulmazlığının kaldırılmasına... HDP'li vekiller silah taşıdı' fezlekesi budur.”

 

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