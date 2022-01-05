Demirtaş: Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin “son derece akıllı bir muhalefet tekniği ile AKP’yi adım adım bitirdiğini” yazdı.

Demirtaş, Türkiye’de gündemin hızlı değişmesine atıfta bulunarak, “Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun, Türkiye bu fedakarlığı asla (yani bir ay falan) unutmayacak” dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor. Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun, Türkiye bu fedakarlığı asla (yani bir ay falan) unutmayacak."