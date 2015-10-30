Demirtaş: Şaka maka ama hakikaten beni cumhurbaşkanı yaptırmadınız ha!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1 Kasım seçimleriyle ilgili espirili bir paylaşımda bulundu. “Bak beni Cumhurbaşkanı seçmediniz, bir şey demedim” diyen Demirtaş, 1 Kasım için takipçilerinden HDP’ye oy istedi ve ekledi:

“Şaka maka ama hakikaten beni Cumhurbaşkanı yaptırmadınız ha!"

Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabı üzerinden şunları paylaştı: