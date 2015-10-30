Gündem
Demirtaş: Şaka maka ama hakikaten beni cumhurbaşkanı yaptırmadınız ha!
"Bak beni Cumhurbaşkanı seçmediniz bi şey demedim:) Ama bu defa HDP'ye oy verin, hepimize 'iyi gelecek', 'hayırlı gelecek', haydi bakalım"
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1 Kasım seçimleriyle ilgili espirili bir paylaşımda bulundu. “Bak beni Cumhurbaşkanı seçmediniz, bir şey demedim” diyen Demirtaş, 1 Kasım için takipçilerinden HDP’ye oy istedi ve ekledi:
“Şaka maka ama hakikaten beni Cumhurbaşkanı yaptırmadınız ha!"
Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabı üzerinden şunları paylaştı:
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-10-30T23:34:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/demirtas-saka-maka-ama-hakikaten-beni-cumhurbaskani-yaptirmadiniz-ha,314771","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/demirtas-saka-maka-ama-hakikaten-beni-cumhurbaskani-yaptirmadiniz-ha,314771"}]