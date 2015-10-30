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Demirtaş: Şaka maka ama hakikaten beni cumhurbaşkanı yaptırmadınız ha!

"Bak beni Cumhurbaşkanı seçmediniz bi şey demedim:) Ama bu defa HDP'ye oy verin, hepimize 'iyi gelecek', 'hayırlı gelecek', haydi bakalım"

30 Ekim 2015 23:34

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1 Kasım seçimleriyle ilgili espirili bir paylaşımda bulundu. “Bak beni Cumhurbaşkanı seçmediniz, bir şey demedim” diyen Demirtaş, 1 Kasım için takipçilerinden HDP’ye oy istedi ve ekledi: 

“Şaka maka ama hakikaten beni Cumhurbaşkanı yaptırmadınız ha!"

Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabı üzerinden şunları paylaştı:

 

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selahattin demirtaşhdpcumhurbaşkanı1 kasım
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