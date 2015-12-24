Demirtaş: Rus uçağını düşürmenin tek bir faydasını söylesinler, özür dileyeceğim

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Rusya’ya ait savaş uçağının Türkiye sınırında düşürülmesi ile ilgili olarak hükümeti eleştirdi. “Paris’teki konferansta koridor koridor Putin veya Lavrov ile karşılaşıp en azından bir görüntü verebilmek için çırpındılar. Halen Dışişleri Bakanı ya da Cumhurbaşkanı, Rusya ile temas kurabilmek için, telefon görüşmesi yapabilmek için çırpınıyor” diyen Demirtaş, “Peki, madem bu kadar doğru bir iş yaptınız, madem bunun arkasındasınız, o zaman ilkeli ve dik durun. Çünkü yaptıkları hatanın farkındalar” ifadelerini kullandı. Demirtaş “Rus uçağının düşürülmesinin Türkiye tek bir faydasının söylesinler özür dileyeceğim” diye konuştu.

Rusya dönüşü Atatürk Havalimanı’nda açıklama yapan Demirtaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Rusya ziyaretimiz, uzun süredir planlanmıştı. Türkiye’de aslında toplumun Rusya ile veya herhangi başka bir ülke ile savaş istediği falan yok. Bu, AKP hükümetinin verdiği yanlış kararların sonucunda oluşmuş bir gerilimdir. Bunun bir hata olduğunu bizden önce Cumhurbaşkanı ve Başbakan ifade etmiştir. Önce ‘Rusya tekrarlarsa yeniden vururuz’ demişler, hemen akabinde ‘Rus uçağı olduğunu bilseydik bunu yapmazdık’ dediler. Bir müddet sonra da bütün suçu günahı pilotun üzerine atmayı tercih ettiler. Paris’teki konferansta koridor koridor Putin veya Lavrov ile karşılaşıp en azından bir görüntü verebilmek için çırpındılar. Halen Dışişleri Bakanı ya da Cumhurbaşkanı, Rusya ile temas kurabilmek için, telefon görüşmesi yapabilmek için çırpınıyor. Peki, madem bu kadar doğru bir iş yaptınız, madem bunun arkasındasınız, o zaman ilkeli ve dik durun. Çünkü yaptıkları hatanın farkındalar. Rusya’nın uçağının düşürülmesinin Türkiye’ye tek bir tane faydasını söylesinler, ben özür dileyeceğim.

"İsrail ile ilgili ne diyordunuz? Hangi noktaya geldi”



Milyonlarca insan şu anda mağdur olmuş durumda. Rusya ile ticaret yapan, orada ihale almış olanlar, öğrenciler, çalışmaya gidenler, Akdeniz’deki narenciye üreticisinden Laleli esnafına kadar herkes mağdur olmuş durumda. Hükümet ne yapıyor? Kılını kıpırdatabiliyor mu? Hayır. İçeride ve dışarıda istikrarlı bir barış politikası savunabildiğimiz için biz bunu yapabiliyoruz. Öncelikli konumuz buydu. Gittik görüştük. Buradan tekrar ediyorum; mağdur olmuş öğrenci arkadaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan herhangi bir işveren ya da işçi, bize başvurabilir. Elimizden geleni yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Böyle hamasetle, ‘ülkeye – millete ihanet ettiler’ teraneleriyle kendi hatalarını örtemezler. Çaldığınız, çırptığınız bu ülkeye kötülüğün haddi hesabı yok. Şimdi bunları örtmek için yutacakları büyük lafları ederek bizim üzerimizden kendi hatalarını kapatmaya çalışıyorlar. Sayın Davutoğlu’na şunu hatırlatmak istiyorum; yarın bir gün yutacağın lafları söyleme! Bak İsrail ile ilgili ne diyordunuz? Hangi noktaya geldi. Rusya ile de öyle olabilir.”