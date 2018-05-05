Demirtaş Reuters'a konuştu: OHAL koşullarında adil seçim düzenlenmesi imkânsız

HDP’nin 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Reuters ajansının sorularını yanıtladı. Demirtaş, OHAL koşullarında adil bir seçim düzenlenmesinin imkânsız olduğunu söyledi.

Reuters’ın sorularını Edirne F Tipi Cezaevi’nden yazılı olarak yanıtlayan Demirtaş, muhalefet partilerinin seçim kampanyası sürecinde büyük engellerle karşılaşacağını belirtti. Demirtaş, “Gösteri yasak, konuşmak yasak, hükümeti eleştirmek yasak, barışı savunmak bile terör propagandası sayılıyor. Yüzlerce muhalif gazeteci gözaltında, onlarca televizyon ve radyo kanalı kapatıldı. Böyle bir ortamda adil seçimler düzenlenmesi imkânsız” dedi.

Duvar'da yer alan haberde, Demirtaş adaylığı hakkındaki sorulara yanıtında da, “Adaylığımın önünde yasal bir engel yok çünkü hüküm giymedim” ifadelerini kullandı; ‘mahkemelerin bu adaylığı ceza vererek engellemesinin bir skandal ve suç olacağını’ söyledi.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayına, erken seçim kararına ilişkin yorumu da soruldu. ‘Hükümetin desteğinin azalmasından korkarak erken seçim çağrısı yaptığı’ görüşünü savunan Demirtaş, ‘Kürt seçmenlerin ırkçı bir partiye oy vermeyeceğini’ söyledi. Demirtaş, “AKP hükümeti desteğini hızla kaybediyor. Ekonomi krize sürükleniyor. Hükümet, dibe vurmadan önce devleti kontrol etmek istiyor. Türkiye’deki insanlar AKP’den usandı ve onlardan kurtulmak istiyor; AKP bunu tabii ki biliyor” dedi.

Reuters'dan eleştiri

Reuters ajansı ise söyleşiye dair haberinde, Demirtaş ile HDP’nin diğer muhalefet partilerinden daha büyük güçlüklerle karşı karşıya olduğu yorumunu yaptı. Ajans, Türkiye medyasına da şu eleştiriyi getirdi: “… Türkiye medyası Erdoğan’a ve bakanlarına dair haberlerle dolu. Cumhurbaşkanı düzenli olarak günde iki ya da üç kez konuşma yapıyor ve bu konuşmalar büyük televizyon kanalları tarafından canlı yayınlanıyor. Muhalefet partilerine çok daha az yer veriliyor ve Kürt yanlısı HDP’ye neredeyse hiç yer verilmiyor. Cuma günü, HDP Demirtaş’ın adaylığını sosyal medyada canlı yayınlarken, ana akım yayıncılar bunu gözardı etti.”