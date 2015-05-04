Demirtaş, protestocu için devreye girdi: Protesto hakkı, hanımefendiye nazik davranın

Partisinin Balıkesir'de düzenlenen mitinginde vatandaşlara seslenen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, konuşma sırasında bir protesto eylemi yapılınca, "Protesto hakkıdır hanımefendiye nazik davranılsın" uyarısında bulundu. Sakin arkadaşlar sakin. "Provokasyona gerek yok" diyen Demirtaş, "Lütfen sakin olun. Hanımefendiye nazik davranılsın arkadaşlar. Onun da hakkı. Güvenlikçi, arkadaşlar lütfen hanımefendiye nazik davranılsın. Onun da hakkıdır saygı duyalım lütfen" dedi.

Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- 7 Haziran'da ya barış içinde bir yaşam ve Türkiye'nin her yerinde mezhebinden utanmadığı bir ülke ya da diktatörlük ve tek adamlık sultası tercihinde bulunulacak. Aslında seçime iki parti giriyor. Biz ve diktatör yanlıları.

'Alo'dan bile toplanan vergi adil dağıtılmalı'

- Maaş alırken ödediğiniz vergi bitiyor mu harcarken de vergi ödüyorsunuz. Siz aldığınız maaşı yani vergisi ödenmiş helal parayı bile harcarken ekmek alırken bile vergi ödüyorsunuz. Telefonla 'Alo' dediğinizde, çorap alırken vergi ödüyorsunuz. Yüzde 95 vergi sizin cebinizden çıkıyor. Vergiyi topladın o parayı dağıtırken adaletli şekilde dağıtılması gerekir.

Konuşma sırasında bir protesto eylemi yapılınca Selahattin Demirtaş, "Protesto hakkıdır hanımefendiye nazik davranılsın" uyarısında bulundu.

- Sarayda sultanlar bin tl'lik altın bardaktan su içerken biz vatandaşı mağdur etmeyeceğiz.

- Emekliye en az 1.800 ödeyeceğiz dediğimizde 'Kaynağı nerden bulacaksınız?' diyorlar. Dünyanın en zengin coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Yaptıklarına bir bakın hayvancılığı bitirmek için ellerinden geleni yaptılar.

'Evdeki kadın, çalışan kadın statüsünde olacak'

- Ev kadınları dünyanın en ağır işini yapıyor. Evde çalışan kadın çalışan bir kadın statüsünde olacak, emekli olacak. Çocuk büyütmek erkeğin kahrını çekmek... Size düşen buysa bize düşen de size sahip çıkmak.