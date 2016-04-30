Demirtaş: PKK'nin "Savaş yayılacak" açıklamasını eleştiriyoruz, "Barışı büyütmeye hazırız" demeleri lazım

Washington’da temaslarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “PKK’den yapılan ‘Türkiye’ye savaş yayılacak’ belirlemelerini eleştiriyoruz” dedi. Demirtaş, "Hayır, ‘savaşı büyüteceğiz’ değil, ‘barışı büyütmeye hazırız’ mesajları vermeleri lazım” diye konuştu. HDP Eş Genel Başkanı, hükümeti de eleştirerek “Hükümetin de ‘ben illa operasyon yapıp hepinizi öldüreceğim’ dememesi lazım” dedi.

Selahattin Demirtaş, “Biz hükümeti eleştirirken ‘PKK doğru yapıyor’ şeklinde bir politika içinde değiliz, PKK’ye da, ‘sürekli silahları sustur, ateşkes ilan et, masaya dönme iradesini daha cesur vurgula, daha kararlı bir şekilde vurgula’ çağrılarını yapıyoruz” diye konuştu.

Amerika’nın Sesi Türkçe Bölümü’nden Serhan Akif Akyıldız'a konuşan Demirtaş, “Umudumuzu kaybetmedik, umut var tabi ki, biz çok umutsuz, çaresiz hissetmiyoruz kendimizi” dedi, bununla birlikte mevcut tablonun çok sıkıcı olduğunu kaydetti.

Selahattin Demirtaş, “Cumhurbaşkanı, Başbakan, PKK’den gelen açıklamalar savaşın giderek geniş bir alana yayılacağı ve daha ağır tahribatlara yol açabileceği şeklinde hepimizde kaygı uyandırıyor” diye konuştu.

‘Özerklik ilanı’ ve ‘sivil halk meclislerinin’ hükümeti bir şekilde tartışmaya zorlamak için yapılmış işler olduğunu söyleyen Demirtaş “Biz genel olarak şiddete karşı çok eleştirel, ilkesel bir tutum içerisindeyiz” dedi.

Demirtaş, “Bunun hendekte, dağda, ovada, şehirde, Kızılay’da, Taksim’de olması arasında bir fark görmüyoruz. Şiddet şiddettir ve durması gerekir” ifadesini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı, PKK’dan bir süre önce gelen “Çatışmayı Türkiye’ye yayabiliriz” açıklamasını da eleştirdi. Açıklama Cemil Bayık tarafından yapılmıştı. Demirtaş, “PKK’den yapılan Türkiye’ye savaş yayılacak belirlemelerini vesaire eleştiriyoruz, böyle olmaması lazım. Hayır, ‘savaşı büyüteceğiz’ değil, ‘barışı büyütmeye hazırız’ mesajları vermeleri lazım” dedi.

Demirtaş, “Biz PKK’nin şiddet kullanarak, silah kullanarak mücadele etmesini tasvip etmedik hiçbir zaman. O yüzden siyasi bir partiyiz, demokratik yollarla mücadele ediyoruz. Eğer buna inanmasak biz de dağa çıkardık, PKK’ye katılırdık, PKK’nin silah kullanıyor olma durumuna karşı da, ‘ısrarla hepsini öldüreceğiz ve sorunu bu şekilde çözeceğiz’ yaklaşımını da biz eleştiriyoruz, hükümetin bu politikası da yanlış” diye konuştu.

Selahattin Demirtaş, “Hükümetin ‘ben illa operasyon yapıp hepinizi öldüreceğim’ dememesi lazım, ‘hepsini öldüreyim’ derken sivil halk da PKK’ye destek veren milyonlar da hedef haline geliyor. Hatta PKK ile alakası olmayan muhalif çevreler tümüyle hedef haline geliyor. Sanatçı, akademisyen, medya dünyası tümüyle hedef haline geliyor” dedi.

Demirtaş, “‘PKK’nin şiddetine karşı mücadele ediyorum’ adı altında bütün halkla aslında mücadeleye dönüştürüyorsun” ifadesini kullandı.

Selahattin Demirtaş, “Biz hükümeti eleştirirken ‘PKK doğru yapıyor’ şeklinde bir politika içinde değiliz, PKK’ye da, ‘sürekli silahları sustur, ateşkes ilan et, masaya dönme iradesini daha cesur vurgula, daha kararlı bir şekilde vurgula’ çağrılarını yapıyoruz” dedi.

Türkiye toplumunun yarısından fazlasının çok net biçimde mevcut savaşın sürdürülemez olduğunu gördüğünü belirten Demirtaş, “Ülkemiz bu kadar kan ağlıyorken, konuşarak çözebileceğimiz bir ihtimal varken bunu değerlendirmek yerine ısrarla, savaşı, çatışmayı körüklersek asıl ülkeye de halka da vatana da o zaman bence daha büyük zarar vermiş oluruz” dedi.

PKK Amerika’dan arabuluculuk mu istiyor?

HDP Eş Genel Başkanı, “PKK ‘masaya dönmeye hazırım’ diyorsa, ‘silahları susturmaya hazırım’ diyorsa hükümetin bu seçeneği kullanması lazım” dedi. Selahattin Demirtaş PKK’nın, “gözlemci, güvenilir bir gücün devreye girmesi durumunda buna hazır olduğunu” söylediğini kaydetti, yakın zamanda bunun Amerika için söylendiğini belirtti. Demirtaş, AKP hükümetinin kesinlikle üçüncü bir gücün devreye girmesini kabul etmediğini vurguladı.

“Ne kadar büyük zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, yelkenleri suya indirmemeliyiz” diyen Demirtaş, “barış kamuoyunun büyütülmesi gerektiğini” söyledi. Demirtaş, “Türkiye toplumu içerden ve dışardan barış sesini o kadar yükseltmeli ki ‘biz barış istiyoruz, ülkemizde savaş istemiyoruz, ne Kürt’ün, ne Türk’ün ölmesini istemiyoruz ve yeniden masaya dönülmeli, taraflar silah kullanmamalı, Türkiye’nin kendi içinde çözebileceği bir sorun daha fazla yıkıma yol açmasın’ dememiz lazım” dedi.

Demirtaş, Amerika ve Avrupa’nın Türkiye’de barış isteyenlere destek veren bir pozisyonu daha net ortaya çıkarması gerektiğini de kaydetti.

“Bizi öyle kendi emirlerindeki mahkemelerde kolay kolay yargılayamayacaklar”

Dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmalarıyla ilgili olarak kendisinin ve arkadaşlarının hiçbir şekilde korkmadığını söyleyen Demirtaş, “Ülkemiz ve halkımız adına korkuyoruz” dedi. “Demokratik siyaset kanalları bu düzeyde bir tıkanmayla karşı karşıya kalırsa bunun telafi edilmesi çok uzun yıllara mal olacaktır” diye konuşan HDP Eş Genel Başkanı, AKP milletvekillerinin Meclis’i alelade bir devlet dairesi zannettiğini vurguladı.

"Kendilerini Meclis amiri,

bizi KPPS'yle giren memur sanıyorlar"

Demirtaş, “Kendilerini Meclis’in amiri, bizi de KPSS ile Meclis’e girmiş memurlar zannediyorlar” dedi ve sözlerine, “Meclis’te şiddet kullanarak, komisyonda Genel Kurul’da arkadaşlarımızı linç etmeye çalışarak, asla hiçbir şeyi başaramazlar” diye devam etti.

HDP Eş Genel Başkanı, “Bütün arkadaşlarımızla bu AKP baskıcı tutumuna karşı parlamento içinde ve dışında kesinlikle direneceğiz” şeklinde konuştu.

Dokunulmazlıkların kaldırılması çabalarıyla ilgili olarak, “Yasanın çıkmaması için uğraşacağız” diyen Demirtaş “Ama çıkarmayı başarırlarsa da, bizi öyle kendi emirlerindeki mahkemelerde kolay kolay yargılayamayacaklar” ifadesini kullandı.

Demirtaş, “Tereyağından kıl çeker gibi kolay olmayacak bu iş. AKP yapacağı bu siyasi hatanın faturasını kesinlikle ağır ödeyecektir. Biz faturanın halka çıkmaması için uğraşıyoruz, uğraşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.