Demirtaş: PKK'nın 'ama'sız, 'ancak'sız silahlı şiddet eylemlerini durdurması lazım, alternatifi yok!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "PKK'nın 'ama'sız, ancaksız silahlı, bombalı şiddet eylemlerini, şehirlerde, dağlarda durdurması lazım. Bizim açımızdan bunun alternatifi yoktur. 'Aması, ancağı' yoktur" dedi. Demirtaş "AKP'nin yaptığı, işlediği suçların hesapları asker, polisi öldürülerek sorulamaz" ifadelerini kullandı.

"Merkezi yönetimin Türkiye'ye uymadığını" savunan Demirtaş, "Özerklik ilanı dediğimiz şey mahallelerde, beldelerde halkın isyan noktasıdır. 'Devleti tanımıyoruz' açıklaması değildir" şeklinde konuştu.

Ak Saray'a atıfta bulunan Demirtaş "Saraylardan, balkonlardan halka bakmıyoruz. Onlar kaybetmeye muhtaçtır. Tarihimizde yıkılmış saraylar göreceksiniz ama yıkılmış halklar göremezsiniz, dimdik ayaktadır" dedi.



Demirtaş'ın İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde basın temsilcileriyle yaptığı görüşmedeki açıklamaların satır başları şöyle:

"Yarın değil, şu saatte İzmir'den çağrı yapmak istiyorum, ölümlerin derhal durması lazım. PKK'nın 'amasız, ancaksız' silahlı, bombalı şiddet eylemlerini, şehirlerde, dağlarda durdurması lazım. Bizim açımızdan bunun alternatifi yoktur. 'Aması, ancağı' yoktur. HDP'nin demokratik siyaseti açısından mazereti yoktur. AKP'nin yaptığı, işlediği suçların hesapları asker, polisi öldürülerek sorulamaz. Onların tamamı bu ülkenin çocuklarıdır, bizim çocuklarımızdır, biz böyle görüyoruz. AKP de işlediği bütün suçları örtmek için Kürt çocuklarını şehirlerde, dağlarda öldürümez. Buna da izin vermeyeceğiz. AKP bir savaş başlatarak bütün şehirlere cenaze göndererek üzerindeki sıkışmışlığı şiddet yoluyla topluma ihraç edemez, buna izin vermeyeceğiz. "



Erken seçim tartışmaları



Erken seçimin artık partiler arası bir tercih olmadığı görüşünü dile getiren Demirtaş, "Türkiye'nin ciddi bir iç savaş tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu" savundu.



Demirtaş, "yeni bir seçimde barıştan yana olanların kazanacağını, AK Parti'nin ise daha önceki seçimlerde aldığı oy oranlarına erişemeyeceğini" dile getirdi.



Bazı belediye başkanlarının özerklik açıklamalarına ilişkin gazetecilerin sorusunu da yanıtlayan Demirtaş, "HDP'nin söz konusu belediyelerin hiçbiri ile resmi, organik ilişkisi olmadığını" bildirdi.



"Silahla, şiddetle demokratik özerklik istemediklerini ancak katı merkezi yönetiminin de Türkiye'ye uymadığını" savunan Demirtaş, "Özerklik ilanı dediğimiz şey mahallelerde, beldelerde halkın isyan noktasıdır. 'Devleti tanımıyoruz' açıklaması değildir" diye konuştu.



Demirtaş, AK Parti ile koalisyon yapmama kararına karşın geçici seçim hükümetinde yer alma kararını da değerlendirerek, konuşmasına şöyle tamamladı:



"Şu andaki seçim hükümeti bir AKP hükümeti değildir. Kurulacak AKP hükümetine girmiyoruz. Bu halkın iradesinin ne kadar hükümete yansıyacağı anayasa tarafından belirlenmiş bir seçim hükümetidir ve bizim hakkımızdır. Bize oy veren 6 milyon insanın 3 bakanlık hakkı vardır. Seçim adaleti, güvenliği açısından bizim bu hükümette olmamız lazım. Savaş kararı almak isteyenlere karşı barışı savunabilmek için bizler hükümette yer almazsak AKP seçim programını bize dayatacak. Diğer partilerin tercihine saygı duyuyoruz."