Demirtaş: Özerklikte vergi vermemek diye bir şey yok

T24

BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın "Biz vergi vermeyiz" açıklamasına cevap verdi. Başbakan Erdoğan da Yıldız'ın sözlerine tepki göstermiş, "Vergi ödemeyen bedelini öder" demişti. Demirtaş bu gerginliğe karşı yaptığı ılımlı açıklamada, "Vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmak isteyen yok, bu ülke hepimizin. Özerklikte vergi vermeme gibi bir şey yoktur." dedi.