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Demirtaş: Öz de içeri alınırsa kimse şaşırmamalı!

Demirtaş, gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmasına üzüldüğünü söyledi.

06 Mart 2011 02:00

T24 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmasına üzüldüğünü belirterek, "Bir gün savcının biri çıkıp Zekeriya Öz’ü de Ergenekon’dan içeri alırsa kimse şaşırmamalı" dedi.

Demirtaş, KCK tutuklamalarında da aynı yol izlendiğini savunurken, "Teslim olmadık, olmayacağız. Bizi lime lime doğrasalar da en küçük parçamız ’özgürlük’ diye haykıracak" dedi.

BDP Genel başkanı Selahattin Demirtaş, Ergenekon soruşturması kapsamındaki son gözaltı ve tutuklamaları Twitter’den değerlendirdi. BDP lideri Demirtaş, Nedim Şener ve Ahmet Şık için gerçekten çok üzüldüğünü ancak, üzülmenin yetmeyeği gibi bir şeyi değiştirmeyeceğini yazdı. Demirtaş, "’Ergenekoncuları da, onları ortadan kaldırıyorum diyen sahtekar yeni derin devleti de boykot etmek, işte bu yüzden çok önemliydi" dedi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "İleride bir gün savcının biri çıkıp Zekeriya Öz’ü de Ergenekon’dan içeri alırsa kimse şaşırmamalıdır" derken, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ortaya çıkan toplu mezarlara dikkat çekti. Demirtaş, "Bu kadar toplu mezar ortaya çıkıyor. Bunların sorumlularını yakalayan yok. Ama Ahmet gibi hak ihlallerinin peşinde yıllardır koşan bir gazeteci Ergenekon üyesi oluveriyor" diye yazdı.

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