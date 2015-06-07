Demirtaş, oyunu kullanırken Egemen Bağış'a gönderme yaptı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sultanbeyli Mevlana Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

Demirtaş, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda ismi geçen dört bakandan Egemen Bağış’ın soruşturmanın Yüce Divan’a taşınması için yapılan oylamada akıllara kazınan hareketini taklit etti.

Tıpkı Bağış gibi oy zarfını sandığa savuran Demirtaş, sonrasında zarfı alıp sandığın içine attı. Demirtaş’ın akıllara Bağış’ı getiren hareketi, sınıfta bulunan gazeteciler arasında da gülüşmelere neden oldu.

HDP Eş Genel Başkanı zor ve zahmetli bir seçim dönemi geçirdiklerini, kampanya sürecinin partiler arasında adil yaşanmadığını belirterek, “Sandığa ne girmişse o çıksın istiyoruz. Bugün herkesin sandık başlarında olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.