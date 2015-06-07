T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş, oyunu kullanırken Egemen Bağış'a gönderme yaptı

Egemen Bağış, Yüce Divan'daki yolsuzluk oylamasında elindeki zarfı fırlatarak poz vermişti

07 Haziran 2015 15:12

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sultanbeyli Mevlana Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

Demirtaş, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda ismi geçen dört bakandan Egemen Bağış’ın soruşturmanın Yüce Divan’a taşınması için yapılan oylamada akıllara kazınan hareketini taklit etti.

Tıpkı Bağış gibi oy zarfını sandığa savuran Demirtaş, sonrasında zarfı alıp sandığın içine attı. Demirtaş’ın akıllara Bağış’ı getiren hareketi, sınıfta bulunan gazeteciler arasında da gülüşmelere neden oldu.

HDP Eş Genel Başkanı zor ve zahmetli bir seçim dönemi geçirdiklerini, kampanya sürecinin partiler arasında adil yaşanmadığını belirterek, “Sandığa ne girmişse o çıksın istiyoruz. Bugün herkesin sandık başlarında olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

ETİKETLER

17 aralıkdemirtaşegemen bağışzarfpozseçimyolsuzlukistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24