Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oyunu Diyarbakır'da kullandı. Demirtaş, "Oyumu ezilenlerden yana olana verdim" dedi.

Selahattin Demirtaş, eşi ve kızlarıyla Diyarbakır'daki Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu'nda oy kullandı. Demirtaş, oy kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Demirtaş'ın açıklamaları:

"Bugün ilk defa cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Biz de oyumuzu kullanacağız. Sonuç ne olursa olsun barış kardeşlik kazansın istiyoruz. Sandığa giden demorkasi mücadelesine katkı sağlamış olacak.

Bütün halklar için en hayırlısı olur temennisiyle oyumuzu atıyoruz hayırlı olsun. Bugün ortaya ne sonuç çıkarsa çıksın demokrasi mücadelesi bitmiş olmayacak. Biz de kazansak sonlanmış olmayacak. Diğer adayalarda kazansa demokrasi arayışı devam edecek. Bugünkü bir başlangıç sadece. Emeğiyle alın teriyle üretenler adına yeni bir başlangıçtır. Elbetteki çıkacak oyların oranları da bu sıçramanın niteliğini belirleyecektir. Şimdiden sonuçlar hayırlı olsun.

'Oyunuzu kime verdiniz'

Oyumu ezilenlerden yana olana verdim. Kabine içinde seçenek çok daha fazla değildi. Seçim sonucu buradan izleyeceğiz. İstanbul ve Diyarbakır'da koordinasyon merkezimiz var. Oradan takip edeceğiz."