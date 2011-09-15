Demirtaş: Öcalan'la görüşme izni verilmezse İmralı'ya yürüyeceğiz

T24

Meclis' gidilecek mi?

Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekilleri Hasip Kaplan ve Pervin Buldan'ın, yaklaşık 50 gündür hava muhalefeti ya da geminin bozuk olduğu gerekçeleriyle avukatları ve ailesi ile görüşemeyen Abdullah Öcalan'ın durumunu ele almak için Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den randevu talebinde bulundukları bildirildi. Bakanlıktan BDP'lilere henüz bir yanıt verilmedi.Daha önce de BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, Adalet Bakanlığı'na yazılı olarak başvurarak, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuşlardı. Söz konusu başvuruya da bugüne kadar olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmedi.Diyarbakır'da yapılan BDP/Blok grup toplantısından sonra milletvekilleri ile 5 saat süren ayrı bir toplantı yapan BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı'ndan olumlu bir tavır görmemeleri halinde, Gemlik'e büyük bir yürüyüş düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirtaş, 1 Ekim'de açılacak olan Meclis'e gidip gitmemenin tartışıldığı toplantıda, bu konudaki kararın tutuklu milletvekilleri ile yapılacak görüşmelerden sonraya bırakıldığını belirtti.