Demirtaş: Necmettin öğretmenin katledilmesini tereddütsüz kınıyorum

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK'nın öldürdüğü öğretmen Necmettin Yılmaz için açıklama yaptı. Demirtaş, "Necmettin öğretmenin katledilmesini tereddütsüz bir şekilde kınıyor, lanetliyorum. Böylesi bir vahşetin hiçbir meşru ve ahlaki gerekçesi olamaz" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapasamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Necmettin öğretmenin katledilmesini kınıyorum. Necmettin öğretmenin katledilmesini tereddütsüz bir şekilde kınıyor, lanetliyorum. Böylesi bir vahşetin hiçbir meşru ve ahlaki gerekçesi olamaz. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Bu tür cinayetlere sessiz kalınmasını kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

PKK katletmişti

23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, Şanlıurfa Siverek’in Çiftçibaşı köyünde sınıf öğretmeniydi. 16 Haziran Cuma günü, yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane Torul’a bağlı Demirkapı köyüne gitmek üzere yola çıktı. Yeni aldığı otomobiline bindi. Erzincan-Tunceli yolunda PKK’lı teröristler yolunu kesti. 12 Temmuz’da naaşını Pülümür Çayı’nda köylüler buldu.