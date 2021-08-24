Demirtaş: Muhalefetin, Marcao’nun takım arkadaşı Kerem’e yaptığını yapmaması gerekir

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Galatasaraylı Marcao'nun maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması olayına benzetmede bulunarak, "Muhalefetin kendi arasında, Marcao’nun takım arkadaşı Kerem’e yaptığı türden fauller yapmaması gerekir. Benim taktik önerilerim bunlar." düşüncesini dile getirdi.

Demirtaş, "Bugün artık AKP’yi eleştirmek üzerine siyaset yapmak bataklığa taş atmak gibidir. Çünkü eleştiri, bunların umurunda bile değil." değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la HDP'nin masaya oturacağı iddialarına ilişkin olarak, "AKP’yi eleştirmek üzerine siyaset yapmak, bataklığa taş atmak gibidir” açıklamasını yaptı.

Demirtaş, Medyascope'tan Ferit Aslan'ın sorularını yanıtladı. Demirtaş, "Türkiye’nin durumuna baktığınızda muhalefetin tutumunu nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, "Çalışıyorlar, koşturuyorlar, ter döküyorlar, çabalıyorlar ama ortaya takım oyunu koyamıyorlar ve en önemlisi, gol atamıyorlar. Önce takım olmaları, sonra da bir golcü bulup onu yavaş yavaş öne çıkarmaları, ona bol bol pas vermeleri ve elbette gol atmaları gerekiyor. Bir de muhalefetin kendi arasında, Marcao’nun takım arkadaşı Kerem’e yaptığı türden fauller yapmaması gerekir. Benim taktik önerilerim bunlar. Umarım dikkate alırlar çünkü maçın bitmesine az kaldı. Hücre arkadaşım Abdullah Zeydan ile birlikte, Edirne Cezaevi’nden herkese en sıcak selamlarımızı gönderiyor, özgür günlerde buluşmayı diliyoruz." yanıtını verdi.

"Buyursunlar, yeni bir süreç başlatsınlar"

Demirtaş şunları kaydetti:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir aradan sonra geldiği Diyarbakır’da, beş yıldır adını dahi söylemedikleri çözüm sürecinden söz etti. Erdoğan, 2005’teki yerde olduğunu ve süreci kendilerinin bozmadığını, HDP’nin gizli ajandasının çözüm sürecini bozduğunu söyledi. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Takip edebildiğim kadarıyla Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti, Diyarbakır halkının pek de umrunda olmadı. Pek çok Diyarbakırlı’nın, Erdoğan’ın geldiğinden haberi bile olmadı. Sanırım Diyarbakırlılar’ın gündemini yarım gün bile meşgul etmeden unutulup gitti. Zaten söyleyeceği ciddi bir şeyi yoktu ama gördüğüm kadarıyla sıfır heyecan yaratan bir gezi olmuş. Diyarbakırlılar’ın Erdoğan’ın gezisinden çıkaracağı bir şey yok ama Erdoğan’ın Diyarbakır gezisinden çıkarması gereken çok ders var. Çıkarır mı? Pek sanmıyorum. Çözüm sürecini HDP’nin bitirmesi resmen ve fiilen imkansızdır. Çünkü çözüm sürecinin tarafları AKP ile PKK’dir. HDP sadece yardımcı olmuştur, kolaylaştırıcı olmuştur. Süreci başlatan HDP değil ki bitirme gücü ve yetkisi HDP’de olsun. “Dolmabahçe’deki açıklamayı doğru bulmuyorum” veya “Çözüm sürecini buzdolabına kaldırdık” diyen HDP midir? Elbette hayır. Bütün bunlar Erdoğan’ın sözleridir. “HDP çözüm sürecini bozdu” diyenler açıkça yalan söylüyor veya gerçeği çarpıtıyorlar. AKP çözüm sürecini bu kadar önemsiyor ve sahipleniyorsa yetki halen onlarda, güç onlarda. Buyursunlar, yeni bir süreç başlatsınlar. Bir engelleyen mi var?

Silahların susmasını, çatışmanın ve ölümlerin durmasını sağlayacak ciddi ve samimi her girişimi desteklemek, barış için katkı sunmak bizler açısından ahlaki ve ilkesel bir tutumdur. Yeter ki çatışma zemini ortadan kalksın, sorunlarımızı demokratik zeminde konuşarak çözme fırsatı bulalım. Bir yandan çözüm sürecine sahip çıkmak diğer yandan parti kapatma davası, tutuklamalar, baskılar ve İmralı’daki tecridi sürdürmek AKP açısından çelişkidir. Ama ne yazık ki her şey seçime endeksli yürütülüyor. Barış konusunda bile küçük siyasi hesaplar, ince oy hesapları yapılıyor. AKP’nin çözüm sürecini bitirmesinin nedeni de HDP falan değildi, anketlerde oy kaybetmeleriydi. Ancak, Kürtler de Türkler de hiç merak etmesinler. HDP, bu topraklara kalıcı barışı, eşitliği, kardeşliği getirme gücüne ve iradesine sahiptir. Yeter ki toplum olarak el ele verelim ve düşmanlaştırma, kutuplaştırma siyasetine teslim olmayalım.

"Seçimin kaderini HDP ve ağırlıklı olarak da Kürt seçmen belirleyecek"

-İktidara yakın kalemler başta olmak üzere hemen herkes, cumhurbaşkanlığı seçiminin Kürtler’in desteği olmadan kazanılamayacağını söylüyor. Bazı yorumlarda ise Erdoğan’ın Kürtler’i ya kazanacağını ya da nötralize edeceğini söylüyor. Bu mümkün mü? Yaşananlardan sonra HDP, Erdoğan ile masaya oturur mu?

Seçimin kaderini HDP ve ağırlıklı olarak da Kürt seçmen belirleyecek. Bu bir gerçeklik ve çok şükür ki HDP ve Kürtler demokrasiden yanadır. İşte bu durum Türkiye için, cumhuriyetin demokratikleşmesi için bir şanstır. Kürtler, HDP dahil hiçbir partinin -tabiri caizse- tapulu malı değildir. Kürtler’i kazanmak isteyen her parti kendi siyasi programını sunar, ikna ederse de kazanır. Fakat unutulmasın ki Kürtler çok politiktir. Dahası, Türkiye seçmeninin çoğu çok bilinçli.

"Binlerce HDP’li hapisteyiz ve hapishanede oturacak bir masa yok"

HDP’nin Erdoğan ile masaya oturup oturmayacağının cevabını eş genel başkanlarımız verdiler zaten. Bir yandan, biz binlerce HDP’li hapisteyiz ve hapishanede oturacak bir masa yoktur. Demokratik siyasette olan kişiler açısından masa hapishanede olamaz. Masa, ancak özgür koşullarda olabilir. Hapishaneler bizim açımızdan ancak direnme alanları olabilir, pazarlık malzemesi olamaz.

–Gelişmelere baktığınızda size göre ülke nereye gidiyor? İktidar ülkeyi seçime götürür mü, yoksa zamana mı oynuyor?

Maalesef felaketler peş peşe geldi ve zaten perişan durumda olan halkı adeta yıktı geçti. Olanlardan dolayı tüm toplum gibi biz de çok üzgünüz. Bir de ekonomik bir afet var ülkede. Bunu Karadenizli de, Doğulu da, Batılı da herkes yaşıyor. Enflasyon aldı başını gidiyor. Ev fiyatları, araba fiyatları, marketlerdeki fiyatlar uçtu. Kiralık ev fiyatlarının hali ortada. Buna karşılık emekliye ve çalışanlara resmî enflasyonun bile altında maaş artışı veriliyor. Halk her geçen gün fakirleşiyor. Emekliler, açlık sınırı altında maaş alıyor. Öğretmenler, memurlar, işçiler yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. İktidar ise insanlara çay atmaktan başka bir şey yapmıyor. Oysa çay karın doyurmuyor. Bu tabloda, halkta üzüntü dışında bir de umutsuzluk var. Çünkü doğal ve ekonomik afetlerle kızılca kıyamet koparken iktidar kendi koltuğu dışında hiçbir şeyi dert etmiyor. Bu da halkı iyiden iyiye öfke ve umutsuzluğa sürüklüyor. Muhalefet ise yeterince umut yaratıp somut bir iktidar alternatifine dönüşemedi henüz. Çaba sarf ediliyor ama siyasette yeni bir kırılma yaratamıyorlar.

“AKP’yi eleştirmek üzerine siyaset yapmak, bataklığa taş atmak gibidir”

Bugün artık AKP’yi eleştirmek üzerine siyaset yapmak bataklığa taş atmak gibidir. Çünkü eleştiri, bunların umurunda bile değil. Bence bataklığı kurutacak ciddi, kararlı ve kesintisiz bir siyasi hamle sürecine girilmeli. Kapsamlı sistem eleştirileriyle birlikte somut çözüm projeleri ortaya konulmalı. O zaman halk da bundan heyecan duyar, halkın umudu yeşerir ve ayağa kalkar. Erken seçim ancak toplumsal talebin iyice görünür hale gelmesiyle mümkün olabilir. Yoksa AKP’ye kalsa seçimi 2073’te yapmak isterler.