Demirtaş: Muhalefet edip tekrar 'hayır' oyu kullanacağız



T24 - BDP Genel Başkanı Sehalattin Demirtaş, kamuoyunda "şike yasası" olarak bilinen kanunun TBMM'de yeniden gündeme gelmesi halinde muhalefet edip "hayır" oyu kullanacaklarını söyledi.



Demirtaş, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da 152 sanıklı KCK davasının görülmesine devam edildiğini anımsattı. KCK'nın “siyasi soykırım operasyonu” olduğunu öne süren Demirtaş, yerel seçimlerde BDP'nin elde başarı sonrasında düğmeye basıldığını iddia etti. 3 yıla yakın süredir yargılananlardan birinin dahi savunmasını yapamadığını ifade eden Demirtaş, “İfade veremediler. Çünkü kendi ana dillerinde konuşmak istiyorlar. Suçların en büyüğü; Kürtler mahkemede Kürtçe konuşmak istiyor” dedi.



Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Demirtaş, davada tahliyelerin gerçekleşmesini temenni ettiklerini dile getirerek, “Çünkü büyük bir haksızlık ve hukuksuzluk gerçekleşiyor. Biz AKP'nin hukukunu kabul etmek zorunda değiliz. Evrensel hukuk sözleşmeleri vardır. Aramızda suç işleyen varsa biz bundan kaçmayız, yargılasınlar, ama bize AKP hukuku adı altında bir yargıyı dayatamazlar. Arkadaşlarımız Kürtçe savunma yapmakta kararlıdır. Mahkeme bunu kabul etmek zorundadır” diye konuştu.



Demirtaş, bugün binlerce insanın düşüncesinden dolayı hapiste olduğunu, parlamentonun “şu utançtan kurtulalım demediğini ancak şikecileri kurtarmak için harıl harıl bir araya gelip yasa çıkarabildiğini” ileri sürdü. Yasayı dört grup değil üç grubun birleşerek yaptığını ifade eden Demirtaş, BDP'nin muhalefet ettiğini ve “hayır” oyu kullandığını kaydetti. Demirtaş, “Cumhurbaşkanı'nın vetosu kendisi bağlar ama BDP muhalefetinin arkasındadır. Yeniden gündeme gelmesi durumunda muhalefet edip tekrar 'hayır' oyu kullanacağız” diye konuştu.



Şike iddialarıyla ilgili olan kişilerle ne husumetlerini ne de dostluklarının olduğunu söyleyen Demirtaş, “Bu yasalar o kişilerle ilgiliyse zaten kişiye özgü yasa çıkarma girişiminin kendisi hatalıdır. 6-7 ay önce çıkarılmış yasayı o kişiler tutuklandı diye değiştirmeye çalışmak ilkesizliktir” dedi. Demirtaş, şunları dile getirdi:



“Şike davasının altından çok şeyler çıkabilir. Büyük siyasi, ekonomik oyunlar oynanıyor. Çok büyük rantlar söz konusudur. Basit sıradan ceza artırımı veya indirimi söz konusu değildir. Savcılar nereye kadar gidebiliyorsa gitmeliler. Nereye uzanıyorsa uzanmalıdır. İçeride bulunanlar da konuşacaksa bugün konuşmalıdır. Kanun bir daha gelirse daha detaylı muhalefet edeceğiz. Gerekirse Meclis Soruşturması açılmasının peşine düşeceğiz. Bu ülkede mağdur olan yüz binlerce insan var. Hangi birinin mağduriyetini gidermek için seferber oldu bu Meclis. Biz şikeciliğe izin vermeyeceğiz, Meclisin de şike yapmasına izin vermeyeceğiz.”

'5 yılın en sert muhalefetini görecekler'



Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı'nı “çok tehlikeli” olarak tanımlayan Demirtaş, “Gizli tanık ile yasada tek muhalefeti biz yapmıştık. Bugün bir çok davada tutuklu olan kişiler gizli tanık nedeniyle tutukludur. Bize destek vermeyen ana muhalefet partisi, bugün en çok o yasalardan şikayet eder hale gelmiştir” dedi.





Tasarıyla “isteyen iktidar yanlısı çevrenin, istediğinin malına el koyabileceğini” öne süren Demirtaş, şunları söyledi:



“Hükümetin bürokratları oturacaklar 'şunun ekonomik verilerini inceledik, bunun şuradan aktardığı para şu kanalla terör örgütüne gitmiştir' deyip bütün mal varlığını dondurma kararı alacaktır. Bu, Türkiye'deki Terörle Mücadele Kanununda tarif edilen bütün terör suçları için geçerli olacaktır. Şiddete karışan, açıkça destekleyen, finansmanını sağlayan kişileri devlet tespit edebiliyorsa gereğini yapsın.



Ancak bu yasayı komisyonda da Genel Kurulda da bu haliyle BDP sana çıkarttırmaz. Beş yıldır parlamentodayız. Komisyonda da Genel Kurul'da da son beş yılın en sert muhalefetini görecekler. Tamamımız bu yasanın bu haliyle çıkmaması için sert muhalefetimizi ortaya koyacağız. Parlamentoyu AKP'nin çiftliği haline getiremezler. Muhalefeti de uyarıyoruz; Döner dolaşır kendilerini de yakar, döner dolaşır AK Parti'yi de yakar. Böylesine yoruma açık yasaları asla kabul etmeyiz.”



Siyasi soykırımın tamamlandığını, tasarıyla şimdi de tasarıyla ekonomik alana yönlenileceğini ifade eden Demirtaş, “BDP Kürt sorununda çözümün muhatabıdır” dedi.



Muharrem ayına girildiğini belirten Demirtaş, Alevi vatandaşların taleplerini sıraladı. Demirtaş, “Sivas'ta 33 kişiyi yakanlar Sivas'ta yaşıyor olmalarına rağmen yakalanamadılar. Yargı, bağımsızlık, tarafsızlık ilkesini korumak istiyorsa, bunu HSYK'dan yazılı açıklama yaparak değil, bu yargılamalarda göstersin” dedi.









