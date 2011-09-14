Demirtaş: MİT-PKK görüşme kayıtları bir fırsat

T24 - CHP ve MHP'nin ardından BDP de MİT-PKK görüşmelerine ait olduğu öne sürülen kayıtlara ilişkin değerlendirme yaptı. BDP Lideri Demirtaş, ses kayıtlarına verilen kamuoyu tepkisinin fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi.



BDP ve Blok milletvekillerinin Meclis boykotu nedeniyle Diyarbakır’da yaptığı grup toplantısında konuşan Eşbaşkan Selahattin Demirtaş, dün ortaya çıkan MİT-PKK gizli görüşmelerine dair ses kaydına değindi.



Ses kaydı taraflarca doğrulanmadığı sürece yorum yapmayacağını dile getiren Demirtaş, kayda gösterilen kamuoyu tepkisinin barış için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.



"Demek ki kamuoyunda kıyamet kopmuyor" diyen Demirtaş, "İnsanlar müzakerelerin son derece normal olduğunu söylüyor. Demek ki arzu edilirse onurlu, kalıcı bir barış için, PKK’yle de Öcalan’la da müzakere yürütülebilirmiş. Türkiye toplumu müzakereye hazırdır. Kiminle savaşıyorsan onunla barışacaksın. ‘Teröristle masaya oturulmaz’ afra-tafralarının gereği yoktur. Şimdi tam da açık müzakerelere başlama zamanıdır" diye konuştu.



Hükümetin bu saatten sonra müzakereden kaçamayacağını kaydeden BDP Lideri, "Bütün samimiyetimizle hükümeti muhataplarla açık görüşmelere davet ediyoruz. Hükümet Kandil’e gidecekse, müzakere heyetiyle gitmelidir. Bir heyeti de İmralı’ya göndermelidir" dedi.



İşte Demirtaş'ın konuşmasından satırbaşları:



-Bizim önerdiğimiz yöntem tek bir insanımızın dahi burnu kanamadan sorunları çözme yöntemidir. Biz hükümetten ülkeyi bölmesini parçalamasını istemiyoruz.



-Kimse bu ses kaydını istismar etmemelidir. Bu kayıt barış için büyük bir fırsattır.



-AKP’nin oy kaybetme telaşı ile savaşa sarılmasını kabul etmiyoruz. Son bir savaş yaşanmadan da bu sorun çözülebilir.



-Bir tarafta kara harekâtı isteyenler var. MHP mesela. Buyurun ordunun önüne geçin bir yürüyün bakalım. Yoksul Anadolu çocuklarını öne sürmeyin. Şimdi biz savaş isteyen oluyoruz, onlar barışçı oluyor öyle mi? Biz genç çocuklar ölemesin diye çaba sarf ediyoruz.



-‘Kökünü kurutacağız’ dediğiniz insanlar bu ülkenin evlatlarıdır. Bu ülkenin evlatlarını birbirine kırdıramazsınız.





Öcalan'ın durumu



-50 gündür dünyanın en büyük donanmalarına sahip bir devlet kendi adasına (İmralı’yı kastediyor) gidemiyor, şiddetli rüzgâr var yalanıyla. Hükümet kendini küçük düşürmek isteyebilir. Bu kadar ucuz, yalan konuşabilir. Kimse buna inanmıyor. Koskoca devletsiniz. Çıkıp açıkça deyin ki ‘siyaseten şantaj yapıyoruz’. Bu daha haysiyetli bir tutumdur. Bir halkın önderine tecrit uygularsanız bunu kabul etmeyiz. Bu siyasi rehine muamelesi, bu hukuksuzluk devam ettikçe, Kürt sorununu çözmek istediğinize bizi inandıramazsınız.



-Bu saatten sonra İmralı’ya heyet gönderin de demiyoruz. Sayın Öcalan’ın serbest bırakılmasını istiyoruz. Çözüm yolu budur. Açık müzakereleri yürüteceksiniz. Kıvırmaya gerek yok, yöntem budur.



-100 sene de geçse Kürt halkını muhatap almadan çözemezsiniz. ‘Kürt sorunu bitmiştir’ deme hakkı sadece Kürt halkındadır.



- Bir halk tümden cezaevine konmak istiyor. Biz tutuklandıkça çoğalacağız, bizi tasfiye etmeye çalıştıkça biz büyüyeceğiz. Hodri meydan diyoruz. Bu siyasi operasyonlar AKP’yi bitirecek. Ellerinden ne geliyorsa esirgemesinler. Ama onurlu direnişimize de hazır olsunlar.





Başsağlığı diledi



Şemdinli’de 3 sivilin kim tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkarılmasını isteyen Demirtaş, gazetecilerin bizzat gelerek olayları yerinde incelemesi gerektiğini söyledi ve yaşananların 90’lı yılara dönüş izlenimi uyandırdığını söyledi.



90’lı yıllarda olduğu gibi hükümet ve medya işbirliğiyle gerçeklerin karartıldığını söyleyen BDP Lideri “Olay açığa çıkarılırsa bundan sonrakiler de önlenmiş olur” dedi.



Demirtaş Şemdinli’de yaşamını yetirenlere ve ailelerine de başsağlığı diledi.





