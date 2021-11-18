Demirtaş: Millet tam anlamıyla ekmeğe muhtaç hale geldi; el ele verip ekmeğimizi de kardeşliğimizi de büyüteceğiz

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı ve doların 11 TL'ye dayanmasının ardından iktidarı eleştirdi. Demirtaş "Millet tam anlamıyla ekmeğe muhtaç hale geldi. Ama merak etmeyin, el ele verip ekmeğimizi de kardeşliğimizi de büyüteceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın dün AKP grup toplantısında yüksek faizi sert sözlerle eleştirmesi ve "Faizi savunanlarla aynı yolda yürümeyiz" ifadelerini kullanmasının ardından Merkez Bankası faizi yüzde 16'dan 15'e indirdi.

MB kararının ardından Demirtaş'ın Twitter üzerinden yaptığı değerlendirme şöyle:

"Muhalefet, "Toplumu barıştıracağız" derken ülkeyi yönetenler sırf koltuk uğruna, "Hayır, biz daha da karıştıracağız" diyor. Dolar 11 liraya dayandı. Millet tam anlamıyla ekmeğe muhtaç hale geldi. Ama merak etmeyin, el ele verip ekmeğimizi de kardeşliğimizi de büyüteceğiz."