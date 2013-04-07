Demirtaş mektubu Kandil'e verip Barzani ile görüştü

Abdullah Öcalan'ın mektubunu Kandil'e götürmek için cuma günü Kuzey Irak'a giden BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kandil yönetiminin kararlaşma konusunda sıkıntı çektiğini söyledi.

Mektup teslimi sırasında Öcalan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını da KCK yöneticilerine aktaran Demirtaş ve Önder, birkaç saat kaldıktan sonra dün akşam yeniden Erbil'e döndü.

KCK yönetiminin mektuba cevap vermek için aralarında toplanıp tartışacağı ve yanıtı yazıp Demirtaş'a teslim edecekleri ifade edildi.

Görüşmede, Demirtaş ve Önder'in, KCK yöneticilerine Öcalan'ın sürece dair beklentilerini, kaygılarını detaylı paylaştıkları, özellikle süreç için önemli adım olan çekilme konusunda Öcalan'ın önerilerini dikkate değer bulan Kandil yönetiminin, kararlaşma konusunda sıkıntı çektiği belirtildi.



Demirtaş ve Önder Barzani ile görüştü



Kandil Dağı'nda Abdullah Öcalan'ın mektubunu KCK yöneticilerine teslim eden ve cevap bekleyen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder, bu sabah saatlerinde Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesi yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Demirtaş ve Önder, çözüm süreci konusunda Barzani ile bilgi alışverişinde bulunarak, İmralı adasında Öcalan ile Kandil'de KCK yönetimi ile yaptıkları görüşmeler hakkında da Barzani'ye bilgi verdi.

BDP lideri Demirtaş ve Milletvekili Önder'in bugün akşam saatlerinde de Parlamento Başkanı Erselan Bayaliz ile görüşeceği ifade edildi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Önder'in Kandil ile yapacakları görüşme sonucu mektubun cevabını bekleyip beklemeyeceklerine sonra karar verecekleri ifade edildi.