Demirtaş: Koalisyonları cumhurbaşkanı değil siyasi partiler kurar!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Haziran seçimi sonrası ortaya çıkan koalisyon senaryolarına ilişkin olarak, "Koalisyon kurma çalışmaları partiler arasında olur. Cumhurbaşkanlığı makamı burada belirleyici rol oynayamaz. Koalisyondan kormayalım, erken seçimden de korkmayalım. Biz koalisyonu ülkenin yararına görüyoruz" dedi.

Seçimlerde aday olan milletvekilleri ile gerçekleşecek toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin aydın geleceği açısından doğru okumayı yapmamız şart. Umarım AK Parti yetkilileri de sonuçları doğru değerlendirecektir.

Bizler büyük bir başarı elde etmiş olmanın verdiği sevinçle daha yüksek oranda sorumluluk yüklendiğimizin farkındayız. Başkanlık sistemi Türkiye'nin bugünkü koşullarında uygulanamaz.

‘İmralı için başvuru yapılacak’

Heyetimiz İmralı'ya gitmek için başvuru yapacak.

Umarım AK Parti, doğru değerlendirme yapar. Atılması gereken konularda iç sorunlara değinirse iyi olur. Biz HDP olarak toplumun beklentisi olan barışı gerçekleştirmek için elimizi taşın altına koymaya hazırız.

Baykal görüşmesi

Cumhurbaşkanı milletvekilleri ile görüşebilir bunlar son derece doğal ilişkilerdir. Bütün bu tartışmaları parlamentoya mal etmek giderek açık bir tartışma yürütmek herkes için hayırlı olur. Bizim sayın Erdoğan'a karşı kişisel bir husumetimiz yok. Anayasayı askıya alan bir Cumhurbaşkanı bizim açımızdan her zaman eleştiri alacaktır.

‘Sıkı bir muhalefet yapmaya hazırlanıyoruz’

Önümüzdeki dönem koalisyon tartışmaları yaşanacak. Bizler parlamentoda sıkı bir muhalefet yapmaya hazırlanıyoruz. Böyle bir görev düşerse de görevi yapacak güce sahibiz ama halkın bize verdiği oy ve destek bunu getirmiyor.

Koalisyondan kormayalım, erken seçimden de korkmayalım. Biz koalisyonu ülkenin yararına görüyoruz.

'Öcalan silah bırakma çağrısı için İmralı'da hazır'

Sayın Davutoğlu silahların bırakılması için çağrı yapılmasını istiyorsa, buyrun yarın heyetimiz İmralı'ya gitsin. Bu konuda samimiyiz. Üzerimize düşen sorumluluğu da yerine getireceğiz. Sayın Öcalan silah bırakmak konusunda İmralı'da hazır, bunu Sayın Davutoğlu da biliyor.